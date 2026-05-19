Xiaomi chi 9 tỷ USD đưa chip AI lên điều hòa và robot hút bụi

Trong bối cảnh thời tiết oi bức, việc bước vào nhà và phải chờ đợi máy lạnh làm mát dần dần là một trải nghiệm khó chịu. Nhằm khắc phục vấn đề này, Xiaomi vừa ra mắt mẫu điều hòa tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) có khả năng tự nhận biết không gian xung quanh, làm lạnh nhanh chóng khi người dùng về nhà và giảm tiếng ồn khi ngủ.

Chủ tịch Xiaomi, Lu Weibing, cho biết rằng trải nghiệm làm mát chậm không phải do phần cứng mà là do giới hạn của phần mềm. Các dòng điều hòa truyền thống thường hoạt động theo những đường cong làm mát cố định, không tính đến điều kiện thực tế của phòng hay thời gian người dùng đã ở trong đó. Để giải quyết vấn đề này, Xiaomi đã tiên phong đưa AI vào các thiết bị gia dụng, với sản phẩm đầu tiên là điều hòa Mijia Air Conditioner Strong Wind Pro.

Thiết bị này không còn phụ thuộc vào các thao tác điều chỉnh nhiệt độ thủ công từ remote. Thay vào đó, nó được trang bị một chip AI độc lập kết hợp với hệ thống mô hình đám mây, cho phép tự động nhận biết và học hỏi không gian cụ thể của từng ngôi nhà cũng như thói quen sinh hoạt của các thành viên. Nhờ đó, điều hòa có thể đưa ra mức nhiệt tối ưu nhất, cân bằng giữa hiệu quả tiết kiệm điện và trải nghiệm làm mát.

Cụ thể, máy lạnh sẽ tự động tăng công suất làm mát ngay khi người dùng bước vào phòng và giảm công suất khi đến giờ đi ngủ, giúp vận hành êm ái và tiết kiệm điện năng. Tương tự, hệ thống AI cũng được áp dụng cho mẫu robot hút bụi lau nhà Mijia Robot Vacuum Mop 6 Max, giúp thiết bị tự động tính toán phương án dọn dẹp tối ưu và không bỏ sót các góc khuất trong những căn phòng phức tạp.

Những cải tiến phần cứng này là minh chứng cho chiến lược lớn của Xiaomi. Hồi đầu năm, công ty đã cam kết đầu tư hơn 9 tỷ USD vào nghiên cứu AI trong vòng 3 năm tới. Thay vì chạy theo xu hướng phát triển chatbot hay trợ lý giọng nói như nhiều công ty công nghệ khác, Xiaomi chọn hướng đi thực dụng hơn, sử dụng machine learning để đảm bảo không gian sống luôn thoải mái mà không làm tăng hóa đơn tiền điện hàng tháng.