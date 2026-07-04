Mark Zuckerberg muốn tạo ra thịt bò 'tốt nhất thế giới'

Trong chương trình podcast Idea Generation phát sóng cuối tháng 6, Zuckerberg chia sẻ: "Một trong những dự án của tôi ở trang trại là cố gắng tạo ra loại thịt bò chất lượng cao nhất thế giới. Tôi không đặt nặng dự án và cũng không định buôn bán, nhưng rất quan tâm đến vấn đề di truyền".

Ông chủ Meta cho biết xây dựng chế độ ăn tốt nhất cho đàn bò, thậm chí dành một phần diện tích trang trại trồng cây mắc ca. Hạt mắc ca giàu dinh dưỡng, được rang lên rồi cho bò ăn, giúp tăng cân nhanh chóng và cho thịt chất lượng. Nhằm kích thích bò thèm ăn, Zuckerberg còn cho chúng uống bia do chính ông ủ. Tuy nhiên, để cân đối, ông để chúng tự chọn giữa nước ở nhiệt độ phòng với bia lạnh.

Với Zuckerberg, sở thích này là một phần triết lý làm việc. "Bạn cần tìm sự cân bằng giữa nhiều việc khác nhau, vì tôi nghĩ khi dồn quá nhiều sức vào một việc, bạn có thể làm hỏng nó. Bạn cũng có thể gây ảnh hưởng đến những người xung quanh", ông nói.

Vị CEO thừa nhận ông khó tránh khỏi bị công việc ám ảnh, nhưng tham gia vào các dự án thú vị cùng những người thú vị có thể đem đến trải nghiệm dễ chịu hơn. Ông nói: "Tôi nghĩ việc dành thời gian để nạp lại năng lượng và thư giãn rất quan trọng, đồng thời hãy đảm bảo bạn trò chuyện với nhiều người để có góc nhìn đa dạng. Nếu quá tập trung vào một vấn đề trong thời gian dài, bạn có thể cạn kiệt sức sáng tạo".

Zuckerberg đang nuôi bò Wagyu và Angus, vốn cung cấp loại thịt bò đắt bậc nhất thế giới. Trước đó, ông tiết lộ mỗi con bò tiêu thụ khoảng 2.250-4.500 kg thức ăn mỗi năm.

Ông từ lâu đã đam mê tự nuôi trồng thực phẩm. Jack Dorsey, cựu CEO Twitter, từng kể Zuckerberg mời ông món dê do chính mình giết thịt, một phần trong thử thách kéo dài một năm của Zuckerberg: chỉ ăn thực phẩm do chính mình xử lý.

CEO Meta Mark Zuckerberg. Ảnh: Reuters

Theo Wired, Zuckerberg bắt đầu mua đất trên đảo Kauai, Hawaii, năm 2014. Khu đất giờ trở thành trang trại Ko'olau, rộng ít nhất 9.300 ha và trị giá khoảng 300 triệu USD. Trang trại có hai biệt thự với phòng gym, sân tennis, vài ngôi nhà dành cho khách và đường hầm dẫn đến hầm trú ẩn dưới lòng đất, rộng gần bằng sân bóng rổ. Ngoài Zuckerberg, tỷ phú Marc Benioff và Peter Thiel cũng mua những khu đất lớn tại Hawaii.

Zuckerberg không phải lãnh đạo công nghệ duy nhất yêu thích trang trại. Hồi tháng 2, CEO OpenAI Sam Altman chia sẻ với Forbes, ông thường xuyên về trang trại ở Napa, California, cùng chồng và con trai vào cuối tuần. Họ thực hiện những chuyến đi bộ đường dài ở khu vực không có sóng điện thoại.

Trong cuộc phỏng vấn với Mathias Dopfner, CEO Axel Springer, cuối năm ngoái, Altman cho biết nếu bị AI thay thế, ông sẽ không xây dựng startup hay dự án công nghệ đột phá khác mà về trang trại làm việc. "Tôi có một trang trại, thỉnh thoảng về đó sống và thực sự thích nó", ông kể. Trước khi ChatGPT thành công, Altman cho biết mình có nhiều thời gian hơn ở đó, thường xuyên lái máy kéo và hái lượm.