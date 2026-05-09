Xiaomi ra mắt robot hút bụi lực hút 15.000 Pa, tự vươn giẻ lau góc khuất

Xiaomi vừa chính thức ra mắt mẫu robot hút bụi cao cấp mang tên Robot Vacuum H50 Pro, với mục tiêu làm sạch mọi ngóc ngách trong nhà. Sản phẩm này kết hợp hoàn hảo giữa phần cứng linh hoạt, khả năng hút bụi mạnh mẽ và hệ thống bảo dưỡng tự động.

Điểm nổi bật của H50 Pro là thiết kế các bộ phận làm sạch có khả năng vươn dài. Robot được trang bị cặp chổi quét ven tự động đẩy ra xa để lùa rác ở các góc kẹt. Phía sau là hai giẻ lau xoay độc lập, có thể vươn dài sát vào bờ tường hoặc luồn sâu xuống gầm nội thất, khắc phục triệt để điểm yếu lau mép tường của các dòng robot truyền thống.

Khả năng dọn dẹp của H50 Pro được khẳng định với lực hút lên tới 15,000 Pascal, đưa sản phẩm này vào top những robot hút bụi mạnh mẽ nhất hiện nay. Chổi cuộn chính của máy có thiết kế chống rối thông minh, giúp hạn chế tình trạng tóc hay lông thú cưng kẹt lại trong quá trình hoạt động.

Không chỉ mạnh mẽ, H50 Pro còn tinh tế với khả năng nhận diện thảm nhạy bén. Khi phát hiện bề mặt thảm, robot tự động nâng cụm giẻ lau lên cao và tăng cường lực hút để làm sạch sâu mà không làm ướt sợi thảm.

Hệ thống điều hướng bằng laser với góc nhìn siêu rộng 129 độ, kết hợp cùng các cảm biến nhận diện chướng ngại vật, giúp robot tự động lập bản đồ phòng và tối ưu hóa lộ trình di chuyển. Người dùng có thể dễ dàng thiết lập lịch trình dọn dẹp, tạo tường ảo, tùy chỉnh chế độ làm sạch và giám sát hoạt động từ xa thông qua ứng dụng Xiaomi Home. Thiết bị cũng hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói qua trợ lý ảo Amazon Alexa và Google Assistant.

Trải nghiệm người dùng được nâng cao nhờ trạm sạc đa năng đi kèm, có khả năng tự động hút rác từ robot vào túi chứa lớn, cho phép người dùng quên đi việc đổ rác trong suốt 75 ngày sử dụng liên tục. Sau mỗi lần dọn dẹp, giẻ lau sẽ được trạm giặt sạch và sấy khô bằng khí nóng để ngăn chặn nấm mốc và mùi hôi khó chịu. Trạm sạc cũng tích hợp các bình chứa nước dung tích lớn, phục vụ cho việc lau dọn những căn hộ rộng mà không cần châm nước thường xuyên.

Hiện tại, giá của H50 Pro dao động từ 457 USD (khoảng 12 triệu đồng) tại châu Âu đến 880 USD (khoảng 23,1 triệu đồng) tại Úc. Xiaomi vẫn chưa công bố lịch trình mở bán hay mức giá chính thức cho các thị trường khác trên toàn cầu.