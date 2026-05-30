Dreame công bố loạt thiết bị hút bụi thông minh, có robot siêu lực 25.000mAh

Thương hiệu gia dụng Dreame vừa chính thức mở rộng hệ sinh thái chăm sóc nhà cửa bằng việc ra mắt loạt thiết bị vệ sinh thông minh mới. Các sản phẩm này tập trung cải tiến mạnh mẽ về thông số lực hút, ứng dụng công nghệ hơi nước nhiệt độ cao và tối ưu hóa các trạm sạc tự động nhằm giảm thiểu thao tác thủ công của người dùng.

Đầu tiên là máy hút bụi lau nhà H16 Steam được trang bị công nghệ hơi nước siêu nhiệt đạt mức 200 độ C, hỗ trợ làm sạch sâu các vết dầu mỡ, bụi bẩn cứng đầu và hỗ trợ diệt khuẩn trên bề mặt sàn. Máy sở hữu lực hút lên đến 28.000Pa kết hợp cùng hệ thống thanh gạt kép để tăng hiệu quả thu gom rác bẩn. H16 Steam có thiết kế cơ động với khả năng ngả phẳng 180 độ, giúp người dùng dễ dàng đưa máy tiếp cận các khu vực gầm thấp như giường, tủ. Bên cạnh đó, máy tích hợp cảm biến thông minh AutoAdapt giúp tự động nhận diện mức độ bẩn của sàn để điều chỉnh lực hút tương ứng. Sau khi dọn dẹp, hệ thống tự làm sạch của máy sẽ kích hoạt chu trình giặt và sấy khô con lăn bằng khí nóng 95 độ C để tránh ẩm mốc.

Tiếp đó là mẫu robot hút bụi lau nhà D30 Ultra CE, hướng người dùng đến giải pháp dọn dẹp rảnh tay với lực hút công suất cao lên đến 25.000Pa. Thiết bị sử dụng hệ thống giẻ lau xoay tạo áp lực lớn xuống mặt sàn để đánh bật các vết bẩn khô. Tương thích với robot là hệ thống trạm sạc đa chức năng, không chỉ tự động giặt giẻ và đổ rác từ hộp bụi của robot mà còn tích hợp khay giặt AceClean có khả năng tự vệ sinh chính phần đáy trạm sạc.

Mẫu máy lọc không khí mới FP10 được thiết kế chuyên dụng cho các không gian có vật nuôi nhờ cơ chế con lăn tuần hoàn độc quyền. Cơ chế này cho phép máy tự động thu gom lông tóc bám trên màng lọc vào một hộp chứa riêng biệt, duy trì hiệu suất lưu thông không khí ổn định. Về khả năng lọc, thiết bị sở hữu hệ thống màng lọc chuyên sâu 6 lớp, sử dụng lõi lọc tiêu chuẩn HEPA 14 giúp giữ lại bụi mịn, lông thú, vi khuẩn và khử mùi hôi. Sản phẩm cũng đi kèm phụ kiện khay cân tiện lợi dành cho thú cưng.

Máy hút bụi giường nệm D20 Aura là dòng máy hút bụi cầm tay dành cho chăn ga, gối nệm được trang bị trạm dock sạc có tính năng tự động hút bụi từ máy vào túi chứa. Giải pháp này giúp người dùng có thể sử dụng liên tục lên đến 150 ngày mới cần thay túi rác một lần. Về hiệu suất, máy tạo ra lực hút 16.000Pa phối hợp với hệ thống đệm rung tần số 48.000 lần/phút để đẩy mạt bụi ẩn sâu dưới các lớp vải lên bề mặt. Thiết bị đồng thời tích hợp đèn diệt khuẩn UV, hệ thống sấy khí nóng 70 độ C để làm khô bề mặt nệm và cảm biến AI phát hiện mật độ bụi mịn theo thời gian thực.