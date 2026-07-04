NASA triển khai robot cứu kính viễn vọng sắp rơi xuống Trái Đất

Tên lửa đẩy mang robot được thực hiện từ máy bay trên vùng trời một quần đảo ở Thái Bình Dương ngày 3/7, muộn hơn vài ngày so với kế hoạch do thời tiết và vấn đề kỹ thuật.

Khi tới quỹ đạo gần kính viễn vọng Swift, robot sẽ triển khai các tấm pin mặt trời và bắt đầu quá trình kiểm tra kỹ thuật trước nhiệm vụ. Nó phải định vị Swift, tiếp cận và kết nối với mục tiêu bằng 3 cánh tay máy, toàn bộ quá trình có thể kéo dài trong nhiều tuần.

Robot sau đó tìm cách tăng độ cao của kính viễn vọng thêm 300 km, tương đồng với vị trí quỹ đạo ban đầu của Swift. Giai đoạn này kéo dài ít nhất một tháng.

Hình mô phỏng kính viễn vọng Swift trên không gian. Ảnh: NASA

Nếu thành công, nhiệm vụ sẽ chứng minh rằng một phương tiện tương đối nhỏ có thể kéo dài tuổi thọ cho kính viễn vọng đắt tiền hơn nhiều và vốn không được thiết kế để bảo trì. Điều này sẽ mở đường cho những hoạt động tương tự trong tương lai, giúp kéo dài thời gian hoạt động cho kính viễn vọng không gian và vệ tinh trên quỹ đạo.

"Hàng loạt yếu tố 'đầu tiên' sẽ diễn ra trong nhiệm vụ. Tôi rất biết ơn khi nhiệm vụ được phê duyệt", Shawn Domagal-Goldman, Giám đốc bộ phận vật lý không gian của NASA, cho hay.

Kính viễn vọng không gian Swift trị giá 250 triệu USD được NASA phóng năm 2004 nhằm nghiên cứu vụ nổ tia gamma và những hiện tượng vật lý thiên văn năng lượng cao khác. Vụ nổ tia gamma là luồng ánh sáng năng lượng cao tồn tại ngắn ngủi, nhưng mức năng lượng giải phóng trong vài giây thậm chí còn lớn hơn mức Mặt Trời giải phóng trong suốt vòng đời.

"Về phương diện này, Swift cực kỳ thành công khi phát hiện hơn 2.000 nguồn phát tia gamma trải dài đến rìa vũ trụ khả kiến", Brad Cenko, nhà nghiên cứu chính trong dự án Swift, giải thích. Ông cũng nhấn mạnh, kính viễn vọng giúp giới khoa học khẳng định những nguyên tố nặng nhất mà con người biết, bao gồm vàng và bạch kim, hình thành từ những sự kiện vũ trụ bùng nổ này.

Swift vốn hoạt động ở quỹ đạo cao khoảng 600 km, có thể nhanh chóng chuyển hướng để quan sát mục tiêu mới. Nó ban đầu dự kiến hoạt động hai năm, nhưng vẫn trong tình trạng tốt sau hơn hai thập kỷ, trừ việc dần rơi trở lại khí quyển. Năm ngoái, các chuyên gia nhận thấy Swift đang hạ độ cao nhanh hơn ước tính và có thể rơi xuống Trái Đất cuối hè này.