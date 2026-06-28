Muốn tiết kiệm điện, đừng mắc những sai lầm này khi dùng ấm siêu tốc

Ấm siêu tốc là thiết bị gia dụng phổ biến trong nhiều gia đình nhờ khả năng đun sôi nước nhanh chóng và tính năng tự ngắt khi đạt nhiệt độ cần thiết. Tuy nhiên, nếu không lựa chọn đúng dung tích và công suất, hoặc sử dụng không hợp lý, thiết bị này có thể trở thành nguyên nhân tiêu tốn điện năng.

Bình siêu tốc rất phổ biến trong nhiều gia đình hiện nay.

Theo đó, ấm siêu tốc thường có công suất từ 600 đến 1.500 W. Đối với gia đình khoảng 2 người, các chuyên gia khuyến nghị nên chọn ấm có dung tích dưới 1,5 lít. Trong khi đó, hộ gia đình từ 2-4 người nên sử dụng các mẫu ấm có dung tích trên 1,5 lít.

Ngoài ấm siêu tốc, thị trường hiện còn có bình đun nước nóng giữ nhiệt phục vụ cho những nhu cầu khác nhau. Ấm siêu tốc thích hợp cho việc đun nước nhanh chóng, trong khi bình giữ nhiệt có khả năng duy trì nhiệt độ lâu dài, trở thành lựa chọn lý tưởng cho những gia đình thường xuyên cần nước nóng để pha trà, pha sữa hoặc sử dụng nhiều lần trong ngày.

Chất liệu sản phẩm cũng là yếu tố quan trọng cần lưu ý. Các mẫu ấm làm từ inox, thủy tinh hoặc vật liệu chịu nhiệt chất lượng cao thường có độ bền tốt hơn và dễ vệ sinh hơn.

Việc chọn không đúng dung tích theo nhu cầu là điều khá quen thuộc với các gia đình.

Công suất là một yếu tố thường được quan tâm, nhưng người dùng cần cân nhắc giữa tốc độ đun, dung tích và nhu cầu sử dụng thực tế. Theo khuyến nghị, người dùng chỉ nên đun đúng lượng nước cần thiết, vì việc đun đầy ấm trong khi chỉ sử dụng một phần không chỉ làm tăng điện năng tiêu thụ mà còn khiến thiết bị hoạt động lâu hơn.

Để tiết kiệm điện, người dùng nên đậy kín nắp ấm khi đun nước để hạn chế thất thoát nhiệt, đồng thời tránh đặt ấm ở vị trí có luồng gió mạnh từ quạt hoặc điều hòa. Ngoài ra, việc vệ sinh ấm định kỳ để loại bỏ cặn bám dưới đáy cũng rất quan trọng, vì cặn tích tụ lâu ngày có thể làm giảm hiệu quả truyền nhiệt.

Cuối cùng, người dùng không nên đun nước liên tục nhiều lần trong thời gian ngắn, vì điều này có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ của thiết bị và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Cẩn thận khi đun với bình siêu tốc liên tục.

Mặc dù ấm siêu tốc chỉ hoạt động trong thời gian ngắn mỗi lần, nhưng nó vẫn góp phần đáng kể vào lượng điện năng tiêu thụ của gia đình. Việc chọn ấm siêu tốc đúng dung tích, đun đúng lượng nước cần dùng và duy trì thói quen vệ sinh thường xuyên là những cách đơn giản giúp giảm chi phí điện mà không ảnh hưởng đến sự tiện lợi trong sinh hoạt hàng ngày.