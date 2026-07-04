Lenovo: 'Chúng tôi được giao nhiệm vụ chưa có tiền lệ tại World Cup'

Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 diễn ra tại 3 quốc gia Mỹ, Canada và Mexico, với quy mô kỷ lục 48 đội bóng tranh tài tại 16 sân vận động. Để đảm bảo giải đấu vận hành trơn tru, FIFA lần đầu bắt tay với Lenovo trong vai trò đối tác công nghệ, mang đến những đột phá như camera góc nhìn trọng tài (Refcam) hay mô phỏng hình ảnh 3D cho VAR.

"Chúng tôi phải giải quyết bài toán chưa từng có tiền lệ trong lịch sử thể thao. Khi một doanh nghiệp làm đầu mối chịu trách nhiệm duy nhất cho dự án khổng lồ như thế, sự hoài nghi khó tránh khỏi", ông Ken Wong, Phó chủ tịch kiêm Chủ tịch mảng Giải pháp và Dịch vụ (SSG) của Lenovo, nói với TechRadar. "Nhưng sau hai tuần giải đấu khởi tranh, chúng tôi tự tin thực hiện đúng cam kết".

Ferran Torres tranh chấp bóng với Mathias Olivera trong trận Uruguay gặp Tây Ban Nha ở lượt cuối bảng H World Cup 2026 ngày 26/6. Ảnh: AP

Để công nghệ tại World Cup vận hành mượt mà, Lenovo biệt phái hơn 350 kỹ sư túc trực 24/7 tại tất cả sân vận động, cũng như ở Trung tâm điều hành công nghệ tại Miami.

Hãng cũng cung cấp khoảng 17.000 thiết bị phần cứng để tạo nên một hệ thống xương sống cho mọi hoạt động của giải đấu, dựa trên nền tảng đám mây lai do Lenovo phát triển nội bộ.

Công nghệ được đánh giá là một trong những thành công lớn nhất tại World Cup 2026. Người hâm mộ toàn cầu dành lời khen cho góc nhìn chân thực từ Refcam của trọng tài chính hay hình ảnh mô phỏng avatar 3D chân thực từ phòng VAR. "Công nghệ sẽ trở nên vô nghĩa nếu không mang lại kết quả thực tế. Vai trò của Lenovo là tối ưu hóa nền tảng, phần còn lại là cách FIFA khai thác nó", ông Wong nói.

Ông cũng nhận định World Cup 2026 là mô hình chuẩn mực để các ngành công nghiệp khác học tập, từ quản lý hậu cần, vận hành tòa nhà đến giám sát đô thị thông minh. Các doanh nghiệp thường cố gắng tìm kiếm mô hình AI mạnh nhất, nhưng khi đưa AI từ phòng thí nghiệm ra thực tế ở quy mô lớn, dữ liệu mới là yếu tố quyết định. Lượng dữ liệu khổng lồ thu thập từ World Cup là bài học vô giá để tối ưu hóa thuật toán.

Trước đó, Jeff Shafer, Phó chủ tịch cấp cao Lenovo, cũng cho biết lượng dữ liệu được truyền tải, xử lý tại World Cup 2026 sẽ vượt xa mọi sự kiện thể thao từng được tổ chức.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là công nghệ hỗ trợ trọng tài như VAR, SAO (bắt việt vị bán tự động) không còn dựa vào mô hình điện toán đám mây truyền thống. Thay vào đó, công nghệ sẽ được triển khai thông qua mô hình điện toán biên, cho phép dữ liệu từ hàng trăm đến hàng nghìn camera, cảm biến tại các sân vận động được thu thập và xử lý, phân tích tại chỗ trên thiết bị ở sân mà không cần gửi về trung tâm dữ liệu. Điều này giúp giảm thiểu độ trễ của việc AI đưa ra kết quả, tăng tốc quá trình hỗ trợ trọng tài cũng như tăng tính ổn định, giảm rủi ro hệ thống.

Trong tình huống VAR, không chỉ phát lại video đơn thuần cho trọng tài, AI can thiệp để xác định lỗi có thể gây ra quyết định gây tranh cãi như việt vị, bóng chạm tay... bằng cách phân tích vị trí cầu thủ và chuyển động bóng theo thời gian thực.

Với yêu cầu xử lý dữ liệu tại chỗ, hạ tầng máy chủ và điện toán biên sẽ phức tạp hơn so với hệ thống thông thường trước đây. Một trong những công nghệ mang đến khả năng, tốc độ xử lý là Hawk-Eye (mắt diều hâu) - công nghệ thị giác máy tính sử dụng nhiều camera tốc độ cao để theo dõi quỹ đạo chuyển động của bóng, cung cấp thông tin chính xác cho trọng tài và người xem. Hệ thống này hoạt động bằng cách ghép chéo hình ảnh từ các góc máy quay khác nhau để tạo ra hình ảnh 3D và phân tích đường đi của bóng.

Hiện thể thao đã trở thành một trong những mũi nhọn chiến lược của Lenovo. Trước FIFA World Cup 2026, tập đoàn đã là đối tác công nghệ của hàng loạt giải đấu lớn như giải đua xe Công thức 1, Thế vận hội Olympic, giải khúc côn cầu NHL hay giải bóng đá Serie A.