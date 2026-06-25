Bếp nào nấu nhanh, an toàn và tiết kiệm nhất hiện nay?

Việc thay thế thiết bị nhà bếp thường xuất phát từ nhiều lý do, như hóa đơn tiền điện tăng cao, bếp đã hết tuổi thọ hoặc đơn giản là mong muốn hiện đại hóa không gian bếp. Tuy nhiên, việc lựa chọn giữa bếp gas, bếp hồng ngoại và bếp từ không chỉ đơn thuần là vấn đề thẩm mỹ. Mỗi loại bếp có những khác biệt về hiệu suất, độ an toàn và chi phí mà người tiêu dùng cần cân nhắc.

Bếp từ

Bếp từ hoạt động khác biệt so với bếp truyền thống. Thay vì làm nóng bộ phận gia nhiệt rồi truyền nhiệt đến dụng cụ nấu, bếp từ tạo ra từ trường làm nóng trực tiếp đáy nồi. Theo tính toán từ các chuyên gia, khoảng 85% năng lượng tiêu thụ được truyền trực tiếp đến thực phẩm, giúp nấu ăn bằng bếp từ hiệu quả gấp đôi so với bếp gas.

Điều đó có nghĩa nước sôi nhanh hơn và bề mặt bếp vẫn mát khi chạm vào trong quá trình nấu. Nghiên cứu của DECO PROteste cho thấy bếp từ là lựa chọn tiết kiệm và bền vững nhất, vượt trội hơn bếp gốm và bếp gas về mức tiêu thụ năng lượng và lượng khí thải CO₂. Tuy nhiên, bếp từ chỉ hoạt động với chảo có đáy từ tính. Để kiểm tra, người dùng chỉ cần gắn nam châm vào đáy chảo; nếu nam châm dính, chảo đã sẵn sàng sử dụng.

Bếp hồng ngoại

Bếp hồng ngoại sử dụng bộ phận gia nhiệt bằng điện đặt dưới một tấm kính, giúp làm nóng và truyền nhiệt đến dụng cụ nấu. Loại bếp này hoạt động với mọi loại chảo và có giá khoảng bằng một nửa so với bếp từ tương đương. Mặc dù hiệu suất không cao bằng bếp từ do tổn thất năng lượng lớn hơn, nhưng bếp hồng ngoại an toàn hơn so với bếp gas vì không có ngọn lửa hở hay nguy cơ rò rỉ.

Bếp gas

Bếp gas vẫn là lựa chọn rẻ nhất khi mua thiết bị và được ưa chuộng bởi những người thích kiểm soát trực quan ngọn lửa. Tuy nhiên, bếp gas tiềm ẩn rủi ro an toàn lớn nhất với khả năng rò rỉ và ngọn lửa hở, đồng thời có tỷ lệ thất thoát năng lượng cao nhất trong ba công nghệ.

Các ước tính cho thấy rằng việc thay thế bếp gas bằng bếp từ có thể tiết kiệm khoảng vài trăm nghìn đến vài triệu đồng, tùy htuoojc vào thói quen sử dụng của mỗi hộ gia đình.

Một điều quan trọng mà nhiều người thường quên khi chuyển đổi từ bếp gas sang bếp điện (từ hoặc hồng ngoại) là việc sử dụng thêm một thiết bị điện công suất cao khác trong nhà. Trước khi tiến hành, hãy kiểm tra xem công suất điện trong hợp đồng có đủ hay không, nếu không sẽ có nguy cơ làm nhảy cầu dao khi bật bếp cùng lúc với các thiết bị khác.

Ngoài ra, những ai đang trang bị đầy đủ cho nhà bếp có thể tìm thấy các thiết bị kết hợp cảm ứng với các chức năng khác, như nồi lẩu, giúp loại bỏ hoàn toàn nhu cầu sử dụng bếp truyền thống cho những người nấu ăn với số lượng nhỏ. Đối với những người thích giải pháp di động mà không cần đầu tư lớn, có những bếp từ di động với giá cả khá hợp lý, lý tưởng để thử nghiệm công nghệ trước khi quyết định chuyển sang sử dụng cố định.