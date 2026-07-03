Ba smartphone Xiaomi mang lại giá trị tốt nhất năm 2026

Năm 2026, Xiaomi đã nâng cao tiêu chuẩn trên hầu hết mẫu smartphone của hãng với những viên pin dung lượng lớn và chip hàng đầu. Nổi tiếng với thương hiệu cân bằng giữa giá thành và thông số kỹ thuật, dưới đây là ba cái tên tiêu biểu mà người dùng có thể chú ý nhờ mức giá đáng với từng đồng chi trả.

POCO X8 Pro

Dòng POCO luôn nổi tiếng với hiệu năng mạnh mẽ ở mức giá hợp lý, và POCO X8 Pro mới đã nâng tầm tiêu chuẩn trong phân khúc tầm trung. Điểm nổi bật của sản phẩm là viên pin silicon-carbon dung lượng 6.500 mAh giúp sử dụng liên tục trong 2 ngày và trang bị công nghệ sạc nhanh HyperCharge 100W.

Màn hình AMOLED 6,59 inch với độ phân giải 1.5K và độ sáng tối đa 3500 nits đảm bảo khả năng hiển thị hoàn hảo ngay cả dưới ánh nắng trực tiếp. Chip Dimensity 8500-Ultra xử lý mọi trò chơi và ứng dụng đòi hỏi cấu hình cao mà không bị quá nóng, nhờ hệ thống làm mát IceLoop 3D.

✅ Nếu cần một chiếc smartphone với thời lượng pin tốt, màn hình cao cấp và chế độ bảo hành 4 năm mà không phải chi quá nhiều tiền, POCO X8 Pro được xem là lựa chọn hoàn hảo.

POCO F8 Ultra

Với những ai tìm kiếm hiệu năng vượt trội mà không muốn chi quá nhiều cho một chiếc điện thoại “siêu cao cấp”, POCO F8 Ultra chính là câu trả lời. Sản phẩm được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mang lại sức mạnh vượt trội.

Màn hình 6,9 inch với viền mỏng nhất từ trước đến nay trong dòng POCO (chỉ 1,68 mm) giúp mang đến trải nghiệm hình ảnh tốt. Công nghệ nhiếp ảnh với cảm biến Light Fusion 950 cho phép chụp ảnh chi tiết hoàn hảo trong mọi điều kiện ánh sáng. Đặc biệt, công nghệ âm thanh Bose được tích hợp trên mẫu smartphone này mang đến trải nghiệm âm thanh tuyệt vời.

✅ POCO F8 Ultra là một cỗ máy hiệu năng thực thụ, có thể cạnh tranh với những thiết bị có giá gấp đôi, nổi bật trong việc tiêu thụ đa phương tiện nhờ màn hình tràn viền và âm thanh được hiệu chỉnh bởi Bose.

Xiaomi 17

Xiaomi 17 là sản phẩm cao cấp nhất của thương hiệu Trung Quốc trong năm nay, với camera chuyên nghiệp được phát triển cùng Leica. Với ống kính độ chính xác cao và cảm biến Light Fusion 950 1/1.31 inch, chiếc điện thoại này chụp được những bức ảnh chuyên nghiệp trong mọi điều kiện ánh sáng.

Bên trong, Xiaomi 17 được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 16 GB và bộ nhớ trong 512 GB. Hệ thống phần mềm được quản lý bởi trí tuệ nhân tạo HyperAI, tự động hóa các tác vụ và nhận dạng giọng nói. Sản phẩm có thiết kế bền bỉ với chứng nhận IP68 chống nước và bụi, cùng viên pin 6.330 mAh được quản lý bởi chip Xiaomi Surge độc quyền.

✅ Xiaomi 17 là chiếc điện thoại dành cho những ai muốn sở hữu những gì tốt nhất, với khả năng chụp ảnh hoàn hảo, phần cứng bền bỉ và hệ sinh thái AI hữu ích. Máy còn được bảo hành thay màn hình miễn phí trong 6 tháng đầu, từ đó mang lại sự an tâm cho người dùng.