Vì sao nhiều người vẫn tìm mua BlackBerry dù thương hiệu đã khai tử?

Smartphone hiện đại mang lại nhiều tiện ích, nhưng cũng dễ gây xao nhãng với các ứng dụng, tin nhắn và lướt web. Ngược lại, những chiếc điện thoại di động đời cũ, như BlackBerry, chỉ tập trung vào chức năng gọi điện, nhắn tin và một số trò chơi cơ bản.

BlackBerry 850.

Ra mắt năm 1999, BlackBerry 850 là chiếc máy nhắn tin đầu tiên của hãng. Đến năm 2002, BlackBerry 5810 được giới thiệu với giá 549 USD để trở thành chiếc điện thoại đầu tiên có khả năng duyệt internet, gửi email và thực hiện cuộc gọi. Mặc dù các mẫu này không còn được sản xuất, người dùng vẫn có thể tìm thấy những phiên bản giá rẻ trên mạng.

Với thiết kế sang trọng và tính năng vượt trội, BlackBerry đã từng là lựa chọn hàng đầu cho những người cần kiểm tra công việc nhanh chóng và hiệu quả. Thú vị hơn, nhiều người vẫn đang tìm mua những chiếc điện thoại BlackBerry cũ trong thời gian gần đây. Điều này khiến không ít người đặt ra dấu hỏi về việc liệu một chiếc BlackBerry còn đáng để mua và sử dụng, đặc biệt trong bối cảnh thương hiệu này đã rời khỏi thị trường một thời gian?

Lựa chọn thú vị, nhưng không dành cho số đông

Người dùng BlackBerry thường nhấn mạnh rằng việc sở hữu một chiếc điện thoại này không chỉ đơn thuần là sở hữu một thiết bị, mà còn là trải nghiệm độc đáo. Bàn phím vật lý là một trong những điểm thu hút lớn nhất, giúp người dùng dễ dàng tương tác và gõ tin nhắn hơn so với màn hình cảm ứng.

Nhiều người vẫn mê bàn phím vật lý trên điện thoại BlackBerry.

Nếu đang tìm kiếm một chiếc điện thoại BlackBerry có bàn phím vật lý và đầy đủ chức năng của smartphone mà không tốn quá nhiều tiền, KEYone vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc ở thời điểm hiện tại. Mẫu điện thoại này hiện có giá khoảng 339 USD (8,9 triệu đồng) trên Amazon.

Ra mắt năm 2017, BlackBerry KEYone là một trong những mẫu điện thoại cuối cùng của hãng, trang bị hệ điều hành Android, màn hình cảm ứng và khả năng sạc nhanh. Về mặt kỹ thuật, KEYone không hề thua kém so với các smartphone hiện nay, với camera sau 12 MP, camera trước 8 MP và chip Snapdragon 625.

Tuy nhiên, không phải tất cả các sản phẩm của BlackBerry đều thành công và mang lại trải nghiệm tốt cho người dùng. Tiêu biểu nhất có thể kể đến chiếc BlackBerry Storm, với màn hình cảm ứng thay thế bàn phím vật lý, đã nhận nhiều chỉ trích vì công nghệ màn hình nhấp chuột không hoạt động hiệu quả.

Unihertz Titan 2 cho phép trải nghiệm thiết kế điểm nhấn của BlackBerry.

Cuối cùng, khi tìm mua điện thoại BlackBerry cũ, người dùng cần biết rằng sự hỗ trợ cho tất cả các sản phẩm BlackBerry đã chính thức kết thúc vào năm 2022, đánh dấu sự chấm dứt dòng điện thoại và PDA của hãng. Điều đó có nghĩa người dùng sẽ bị “bỏ rơi” khi thiết bị gặp sự cố cũng như các vấn đề liên quan đến bảo mật. Dù vậy, vẫn có hy vọng cho sự hồi sinh của những chiếc điện thoại bàn phím QWERTY, với sự xuất hiện của các sản phẩm mới từ các nhà sản xuất khác như Unihertz Titan 2. Những lựa chọn này được xem là đáng mua hơn nhờ sự hỗ trợ phần mềm và phần cứng dài hạn hơn.