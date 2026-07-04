Nếu muốn mua iPhone 18 Pro, hãy tránh xa “hai lựa chọn tệ nhất”

Apple đang chuẩn bị cho sự ra mắt của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max với mức giá dự kiến sẽ tăng đáng kể. Tuy nhiên, ngay cả khi tăng giá, Apple lại âm thầm hạ cấp các phiên bản dung lượng lưu trữ cao hơn của bộ đôi sản phẩm này, đặc biệt là về bộ nhớ flash nhằm làm tăng sức hấp dẫn của các phiên bản 256 GB và 512 GB.

Apple như muốn tạo sức hút cho các phiên bản iPhone 18 Pro 256 GB và 512 GB?

Theo thông tin từ Reptalica, các phiên bản 256 GB và 512 GB của iPhone 18 Pro và 18 Pro Max sẽ sử dụng chip nhớ TLC NAND do các nhà sản xuất SK hynix, Kioxia và SanDisk cung cấp. Bộ nhớ NAND ba lớp (TLC) có khả năng lưu trữ ba bit dữ liệu trên mỗi ô nhớ, thường có tốc độ ghi nhanh và ổn định hơn, đồng thời bền bỉ hơn so với bộ nhớ NAND lớp (QLC), mặc dù giá thành cao hơn.

Đối với phiên bản 1TB của iPhone 18 Pro, Apple chủ yếu sử dụng chip nhớ BC8Q-1T, một loại NAND QLC của SK hynix, cùng với chip nhớ Samsung 3DV8 1TB TLC NAND được sử dụng như một “lựa chọn thay thế hiếm hoi”. Đây được coi là một sự giảm cấp ngầm, vì chip nhớ NAND QLC thường có tốc độ ghi chậm và không ổn định hơn.

Tình hình còn tệ hơn đối với phiên bản 2TB, khi Apple sử dụng chip nhớ NAND QLC BC8Q-2T của SK hynix, một thiết kế chỉ dành cho doanh nghiệp, với hiệu năng xử lý đồ họa 4K ngẫu nhiên kém. Đáng chú ý, phiên bản 2TB của iPhone 17 Pro Max lại sử dụng chip nhớ NAND TLC, phù hợp với phân khúc cao cấp của sản phẩm.

Người dùng hãy suy nghĩ kỹ trước khi lựa chọn.

Nguyên nhân của việc Apple âm thầm giảm dung lượng lưu trữ có thể được lý giải qua các tính toán chi phí. Theo thông tin gần đây, chi phí bộ nhớ flash cho iPhone 18 Pro 256 GB sẽ tăng lên 51 USD/chiếc, so với chỉ 13 USD/chiếc của phiên bản iPhone 17 Pro tương đương. Với mức giá bán lẻ dự kiến của iPhone 18 Pro và Pro Max lần lượt là 1.399 USD và 1.499 USD, nhiều người đặt câu hỏi về lý do hợp lý cho những sự giảm cấu hình này, ngoài việc duy trì lợi nhuận cao của Apple.