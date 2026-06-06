Bộ đôi robot hút bụi, lau nhà mới với lực hút tới 30.000 Pa

Mova vừa ra mắt bộ đôi robot hút bụi E50 Ultra và V70 Ultra Complete, hướng đến nhóm người dùng cần giải pháp làm sạch tự động. Hai sản phẩm được trang bị nhiều công nghệ mới về hút bụi, lau sàn và điều hướng thông minh, tập trung giải quyết những khu vực thường khó tiếp cận như chân tường, gầm nội thất hay các khe hẹp trong nhà.

Mova V70 Ultra Complete.

Điểm khác biệt trên V70 Ultra Complete đến từ khả năng tiếp cận những khu vực vốn được xem là thách thức đối với robot hút bụi truyền thống. Hệ thống khăn lau mở rộng chủ động có thể vươn ra tới 16cm, kết hợp cơ chế làm sạch đa góc giúp robot xử lý bụi bẩn dọc chân tường, các góc khuất và khu vực xung quanh chân bàn ghế.

Bên cạnh đó, chổi quét cạnh phía trước có khả năng mở rộng tới 12cm, hỗ trợ thu gom bụi bẩn và mảnh vụn nằm sâu trong các khe hẹp chỉ từ 3,8cm. Sự kết hợp giữa hệ thống chổi quét và khăn lau mở rộng giúp V70 Ultra Complete làm sạch trong các không gian có nhiều nội thất.

So với thế hệ E40 Ultra trước đó, E50 Ultra được nâng cấp về hiệu suất làm sạch với lực hút lên tới 30.000 Pa cùng hệ thống 3 chổi chống rối. Không chỉ nâng cấp khả năng hút bụi, E50 Ultra còn được trang bị hệ thống lau sàn áp lực cao với lực nén 12N. Kết hợp cùng cơ chế lau xoay thông minh với tốc độ lên tới 260 vòng/phút, sản phẩm có thể tự động điều chỉnh theo từng khu vực làm sạch.

Với những nâng cấp về lực hút, khả năng làm sạch góc cạnh cùng hệ thống tự động hóa toàn diện, E50 Ultra và V70 Ultra Complete cho thấy xu hướng phát triển mới của robot hút bụi gia đình. Sự xuất hiện của bộ đôi sản phẩm này góp phần mở rộng lựa chọn cho người dùng đang tìm kiếm thiết bị hỗ trợ dọn dẹp, giảm thời gian cho công việc nhà.