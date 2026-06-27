Trình làng Galaxy A27 5G: Màn hình siêu mượt, giá chỉ từ 8,39 triệu đồng

Samsung vừa giới thiệu Galaxy A27 5G, mẫu smartphone tầm trung mới nổi bật với giá phải chăng. Máy được trang bị màn hình Super AMOLED 6,7 inch, độ phân giải FHD+ cùng tần số quét 120Hz, mang lại trải nghiệm hiển thị mượt mà khi lướt web, xem video hay chơi game.

Thiết kế Infinity-O với camera trước dạng đục lỗ và viền màn hình mỏng giúp tối ưu không gian hiển thị. Máy có kích thước 162,4 x 78,2 x 7,8 mm, trọng lượng 200 g.

Galaxy A27 5G.

Bên trong điện thoại Samsung là chip Snapdragon 6 Gen 3, gồm 4 nhân hiệu năng cao 2,4GHz và 4 nhân tiết kiệm điện 1,8GHz. Nhìn chung, vi xử lý này vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày, đa nhiệm, giải trí và các tác vụ AI cơ bản.

Samsung cung cấp các phiên bản RAM 6GB hoặc 8GB, bộ nhớ trong 128GB hoặc 256GB. Điểm đáng chú ý là máy vẫn hỗ trợ khe cắm thẻ nhớ microSD mở rộng tối đa 2TB.

Galaxy A27 5G sở hữu viên pin 5.000 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 25W. Với dung lượng này, máy có thể đáp ứng trọn vẹn một ngày sử dụng thông thường.

Hệ thống camera còn gồm: camera chính 50MP tích hợp chống rung quang học (OIS), camera góc siêu rộng 5MP, camera chụp cận - macro 2MP và camera trước 12MP. So với các mẫu flagship, sự khác biệt chủ yếu nằm ở khả năng xử lý ảnh thiếu sáng, độ sắc nét và hiệu ứng xóa phông.

4 màu của Galaxy A27 5G.

Samsung cũng bổ sung nhiều tính năng AI trên Galaxy A27 5G. Tính năng Circle to Search có thể nhận diện nhiều vật thể trong cùng một hình ảnh, Object Eraser giúp xóa vật thể khỏi ảnh tự nhiên hơn, Voice Recorder hỗ trợ ghi âm, chuyển lời nói thành văn bản và dịch tới 22 ngôn ngữ.

Máy còn hỗ trợ các trợ lý AI như Google Gemini, Perplexity AI và Bixby, cho phép tìm kiếm, điều khiển thiết bị hoặc xử lý nhiều tác vụ bằng ngôn ngữ tự nhiên.

Galaxy A27 5G được cài sẵn hệ điều hành Android 16 với giao diện One UI 8.5 và được Samsung cam kết 6 năm cập nhật Android, One UI và bản vá bảo mật. Máy đạt chuẩn IP64, chống bụi và chống nước bắn.

Sản phẩm có 4 tùy chọn màu, bao gồm: Đen, Xanh dương, Xanh lá nhạt và Hồng nhạt. Giá bán chính thức tại Việt Nam là từ 8,39 triệu đồng cho phiên bản 128GB.