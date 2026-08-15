Top 6 smartphone cao cấp bậc nhất năm nay

Phân khúc smartphone cao cấp năm 2026 chứng kiến cuộc đua quyết liệt về màn hình, camera, hiệu năng và khả năng gập mở. Mỗi thiết bị dưới đây theo đuổi một hướng khác nhau, từ smartphone truyền thống tối ưu hiệu suất đến những mẫu gập biến thành máy tính bảng và những chiếc điện thoại đặt nhiếp ảnh lên hàng đầu.

1. Galaxy Z Fold8 Ultra 5G: Smartphone cho nhu cầu làm việc trên màn hình lớn

Giá bán từ: 50,49 triệu đồng

Galaxy Z Fold8 Ultra 5G hướng tới nhóm người dùng muốn thay thế một phần vai trò của máy tính bảng bằng smartphone. Khi gập lại, máy có màn hình ngoài 6,5 inch; khi mở, không gian hiển thị tăng lên 8 inch. Thân máy cũng có thiết kế siêu mỏng, mang tới trải nghiệm tương đối cơ động dù sở hữu màn hình lớn.

Galaxy Z Fold8 Ultra 5G.

Với sức mạnh xử lý đến từ Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, điện thoại Samsung có thể thoải mái sử dụng tính năng chia đôi màn hình, chạy nhiều ứng dụng hoặc xử lý các tác vụ AI trực tiếp trên máy.

Một nâng cấp đáng chú ý khác là sản phẩm có viên pin 5.000 mAh, cung cấp thời lượng pin dài hơn Galaxy Z Fold7. Màn hình chính đạt độ sáng tối đa 3.000 nit, đồng thời có lớp phủ chống phản chiếu giúp cải thiện khả năng quan sát ngoài trời. Hệ thống camera có cảm biến chính 200 MP cũng là một điểm nhấn của máy.

2. Oppo Find N6: Điện thoại màn hình gập ưu tiên độ cơ động và thời lượng pin

Giá bán từ: 64,99 triệu đồng

Nếu Galaxy Z Fold8 Ultra tập trung vào không gian làm việc, Oppo Find N6 lại tiếp cận smartphone màn hình gập từ yếu tố mỏng nhẹ và khả năng sử dụng hàng ngày. Máy được trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 5, viên pin có dung lượng 6.000 mAh. Đây là con số đáng chú ý đối với một thiết bị gập.

Oppo Find N6.

Khả năng sạc cũng là lợi thế thực tế: Find N6 hỗ trợ sạc nhanh 80 W có dây và 50 W không dây. Với người dùng thường xuyên di chuyển, tốc độ nạp năng lượng này có thể giảm đáng kể thời gian phải cắm sạc.

Chưa hết, máy còn còn có camera chính 200MP; camera góc siêu rộng 50MP; camera tele 50MP và 2 camera selfie 20MP. Do đó, thiết bị này phù hợp hơn với người vừa cần một thiết bị gập để làm việc, vừa quan tâm đến khả năng quay chụp và giải trí.

3. iPhone 17 Pro Max: Lựa chọn cho hệ sinh thái và thời lượng sử dụng dài

Giá bán từ: 34,99 triệu đồng

iPhone 17 Pro Max không có màn hình gập hay hệ thống camera với hàng loạt cảm biến độ phân giải cực cao, nhưng lại tập trung vào sự ổn định của một smartphone cao cấp truyền thống. Máy sở hữu màn hình OLED Super Retina XDR 6,9 inch, độ phân giải 2.868 × 1.320 pixel và ProMotion với tần số quét thích ứng lên tới 120 Hz.

iPhone 17 Pro Max.

Màn hình đạt độ sáng tối đa 3.000 nit ngoài trời, giúp cải thiện khả năng đọc nội dung khi sử dụng dưới ánh nắng. Đây là lợi thế đáng kể với những người thường xuyên dùng điện thoại để bản đồ, chụp ảnh hoặc làm việc ngoài văn phòng.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là thời lượng pin. iPhone 17 Pro Max có thể phát video liên tục tới 37 giờ hoặc phát video trực tuyến tới 33 giờ.

4. Oppo Find X9 Ultra: Ưu tiên hàng đầu cho người dùng mê nhiếp ảnh

Giá bán từ: 49,99 triệu đồng

Trong khi nhiều smartphone cao cấp cố gắng cân bằng mọi yếu tố, Find X9 Ultra dành nhiều "đất" hơn cho camera. Máy sở hữu hệ thống camera sau gồm camera góc rộng 200 MP, camera tele 200 MP, camera tele siêu xa 50 MP và camera góc siêu rộng 50 MP. Cấu hình này đặc biệt có lợi cho người thường xuyên chụp chân dung, du lịch hoặc cần thay đổi tiêu cự mà không muốn mang theo máy ảnh.

Oppo Find X9 Ultra.

Không chỉ camera, Find X9 Ultra còn có pin với dung lượng 7.050 mAh, hỗ trợ sạc có dây tối đa 100 W. Máy dùng Snapdragon 8 Elite Gen 5. Đây là cấu hình hướng tới người dùng cần hiệu năng cao nhưng đồng thời cũng có thể đảm nhiệm nhiều vai trò hơn trong việc sáng tạo nội dung.

5. Huawei Mate X7: Smartphone gập dành cho người coi trọng camera

Giá bán từ: 42,99 triệu đồng

Huawei Mate X7 tiếp tục chọn hướng tiếp cận khác trong nhóm smartphone gập cao cấp. Máy có màn hình OLED chính 8 inch, độ phân giải 2.416 × 2.210 pixel, tần số quét LTPO thích ứng 1-120 Hz; màn hình ngoài 6,49 inch, độ phân giải 2.444 × 1.080 pixel, cũng hỗ trợ LTPO 1-120 Hz. Cả hai màn hình đều sử dụng PWM tần số cao 1.440 Hz.

Huawei Mate X7.

Hệ thống camera gồm camera chính 50 MP khẩu độ f/1.49-f/4.0; camera góc siêu rộng 40 MP và camera tele macro 50 MP có OIS đảm bảo khả năng nhiếp ảnh cực linh hoạt. Ngoài ra, Mate X7 dùng chip Kirin 9030 Pro, RAM 16 GB, bộ nhớ trong 512 GB, pin 5.600 mAh, hỗ trợ sạc có dây 66 W và không dây 50 W. Máy cũng đạt chuẩn kháng nước, bụi IP58/IP59. Người dùng có thể thoải mái sử dụng để chơi game trong thời gian dài mà không sợ giật/ lag.

6. Galaxy S26 Ultra: Smartphone truyền thống cho người cần sự toàn diện

Giá bán từ: 41,99 triệu đồng

Galaxy S26 Ultra là đại diện cho hướng đi truyền thống của Samsung: không cần cơ chế gập nhưng tập trung tối đa vào màn hình, camera, hiệu suất và AI. Thiết bị nổi bật với hệ thống camera gồm cảm biến chính 200 MP và camera tele 50 MP hỗ trợ zoom quang học 5x.

Galaxy S26 Ultra.

Điểm khác biệt đáng chú ý là Privacy Display, công nghệ được Samsung giới thiệu trên S26 Ultra nhằm hạn chế người bên cạnh quan sát nội dung trên màn hình. Máy cũng được bổ sung các tính năng Galaxy AI. Thêm vào đó, máy còn đi kèm .