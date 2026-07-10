Galaxy A18 lộ diện với thay đổi nhỏ nhưng đáng chú ý

Sau khi ra mắt Galaxy A17 5G vào tháng 8 năm ngoái và phiên bản 4G vào tháng 9 với thiết kế và thông số kỹ thuật tương đồng, Galaxy A18 đã xuất hiện trong những hình ảnh render chất lượng cao, hé lộ thiết kế của máy trước khi chính thức ra mắt.

Hình ảnh kết xuất được cho là của Galaxy A18.

Dựa trên dữ liệu CAD chính thức từ nhà máy, các hình ảnh này được cung cấp bởi OnLeaks phối hợp với Smartphone Checker cho thấy độ chính xác cao về thiết kế thực tế. Theo thông tin từ dữ liệu CAD, kích thước của Galaxy A18 là 164,4 x 77,8 x 7,84mm, dày hơn 0,34mm so với Galaxy A17. Cụm camera hình viên thuốc ở mặt sau đã được tinh chỉnh nhẹ và nhô ra ít hơn so với phiên bản trước nhờ vào độ dày tăng thêm.

Ở mặt trước, thiết kế “tai thỏ Infinity-U” vẫn được Samsung giữ nguyên, giống như các dòng điện thoại giá rẻ từ năm 2019. Mặc dù kích thước viền màn hình chưa được công bố, nhưng dựa trên kinh nghiệm của Samsung, chúng có thể không có nhiều thay đổi so với năm ngoái.

Về thông số kỹ thuật, một báo cáo từ ZDNet Hàn Quốc cho biết Samsung sẽ loại bỏ chip Exynos trên phiên bản 5G để thay thế bằng chip Snapdragon. Theo tin đồn, đây có thể là Snapdragon 6s Gen 3, một phiên bản được ép xung nhẹ của Snapdragon 695 cũ hơn, hứa hẹn sẽ xử lý tốt các tác vụ hàng ngày và một số trò chơi nhẹ.

Cụm camera hai phiên bản Galaxy A17 và A18 so sánh nhau.

Được biết, cả hai phiên bản 5G và 4G của dòng Galaxy A17 đều được trang bị màn hình Super AMOLED 6,7 inch với độ phân giải FHD+ và tần số quét 90Hz, cùng với camera chính 50MP, camera siêu rộng 5MP và camera selfie 13MP.

Điều đáng chú ý là việc tăng độ dày 0,34mm có thể dẫn đến việc nâng cấp pin cho Galaxy A18. Trước đó, dung lượng 5.000 mAh đã trở thành lựa chọn quen thuộc của Samsung trong nhiều năm qua. Hơn nữa, chiếc flagship Galaxy S27 Ultra sắp ra mắt cũng được dự đoán sẽ trang bị pin lớn hơn đáng kể.