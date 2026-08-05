Mẫu điện thoại Samsung bền, pin lâu mà không “đau ví” đáng cân nhắc

Khi ngân sách cần được ưu tiên cho học phí, laptop hay các khoản chi khác, một chiếc smartphone tầm trung đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng hằng ngày lại trở thành lựa chọn hợp lý hơn. Nếu cần sự cân bằng trong tầm giá, Galaxy A37 5G là cái tên rất phù hợp, ngay cả khi sản phẩm không có quá nhiều tính năng mang tính “đột phá”.

Ấn tượng đầu tiên về Galaxy A37 5G là thiết kế. Dù khung máy bằng nhựa thay vì kim loại, cảm giác cầm trên tay không hề rẻ tiền như nhiều người nghĩ. Nếu không để ý kỹ, rất khó nhận ra sự khác biệt. Bù lại, máy có nhiều phiên bản màu trẻ trung hơn và khả năng kháng nước IP68, một nâng cấp đáng giá với những ai thường xuyên mang điện thoại ra ngoài.

Màn hình lớn 6,7 inch cũng là điểm được đánh giá cao trên sản phẩm. Không gian hiển thị rộng giúp xem tài liệu, học online hay xem phim thoải mái hơn. Dù viền dưới vẫn hơi dày so với ba cạnh còn lại, đây không phải điều quá đáng bận tâm sau vài ngày sử dụng.

Mặc dù Galaxy A37 5G không mang đến cảm giác “nhanh như chớp”, nhưng cũng hiếm khi khiến người dùng khó chịu bởi những tác vụ như lướt Facebook, TikTok, xem YouTube, trả lời email hay chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng đều diễn ra mượt mà.

Samsung cũng đưa xuống dòng A một số tính năng vốn trước đây chỉ xuất hiện trên các mẫu Galaxy cao cấp như Khoanh tròn để tìm kiếm hay công cụ Xóa đối tượng trong ảnh. Đây không phải những tính năng bắt buộc phải có, nhưng lại khá hữu ích khi cần tìm kiếm nhanh thông tin hoặc chỉnh sửa ảnh trước khi chia sẻ.

Một nhược điểm dễ nhận thấy ở chiếc điện thoại này là cảm biến vân tay dưới màn hình với tỷ lệ nhận diện chưa phải tốt nhất, mặc dù tình trạng này cải thiện rõ rệt sau khi thiết lập lại dấu vân tay.

Sự bất ngờ về camera

Camera là phần tạo bất ngờ cho nhiều người khi ảnh có màu sắc rực rỡ đúng phong cách Samsung khi ở điều kiện đủ sáng, nơi độ chi tiết khá và có thể chia sẻ lên mạng xã hội gần như ngay lập tức.

Khả năng chụp đêm của sản phẩm này cũng được cải thiện đáng kể. Dĩ nhiên, nếu đặt cạnh những mẫu máy nổi tiếng về camera như Pixel, Galaxy A37 vẫn còn một số hạn chế, đặc biệt ở khả năng cân bằng trắng và xử lý chi tiết. Tuy nhiên, xét trong tầm giá, chất lượng ảnh hoàn toàn đủ đáp ứng nhu cầu của phần lớn người dùng.

Ưu điểm khác trên sản phẩm chính là thời lượng pin khi thỏi pin 5.000 mAh đủ để người dùng sử dụng thoải mái trong cả ngày với cường độ cao mà không phải quá lo lắng tìm sạc. Khi cần nạp pin, sạc nhanh 45W cũng giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ. Đổi lại, việc không có sạc không dây hay khe cắm thẻ nhớ microSD là điều người mua cần chấp nhận nếu muốn giữ mức giá dễ tiếp cận.

Xét cho cùng, nếu đang tìm một chiếc điện thoại để “khoe công nghệ”, Galaxy A37 5G có lẽ không phải lựa chọn phù hợp. Nhưng nếu mục tiêu là một thiết bị ổn định, pin tốt, camera đủ dùng và có thể đồng hành trong vài năm mà không khiến ngân sách bị đội lên quá nhiều, đây là mẫu máy đáng để cân nhắc.

Trong bối cảnh nhiều người ưu tiên chi tiêu hợp lý cho mùa tựu trường, đôi khi lựa chọn thông minh không phải là chiếc điện thoại đắt nhất, mà là sản phẩm đáp ứng đúng nhu cầu sử dụng và giúp người dùng dành ngân sách cho những khoản đầu tư quan trọng hơn.