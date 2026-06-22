Nên chờ iPhone Ultra hay Galaxy Z Fold 8?

Cuộc cạnh tranh giữa các flagship màn hình gập năm nay sẽ khác biệt hoàn toàn so với trước đây. Bởi vì năm nay, những chiếc điện thoại màn hình gập mới nhất của Samsung sẽ đối đầu trực tiếp với chiếc iPhone màn hình gập được mong chờ từ lâu của Apple - iPhone Ultra.

Việc Apple gia nhập thị trường điện thoại màn hình gập đã làm rung chuyển ngành công nghiệp điện thoại thông minh một cách mạnh mẽ. Ngay sau tin đồn về iPhone Ultra, Huawei đã nhanh chóng ra mắt một chiếc điện thoại Pura mới - Pura X Max.

Ảnh concept iPhone Ultra.

Samsung - hãng sẽ độc quyền cung cấp màn hình cho iPhone Ultra năm nay, cũng ngay lập tức bắt đầu nghiên cứu một chiếc điện thoại màn hình gập tương tự của riêng mình. Các mẫu Galaxy Z mới sẽ ra mắt vào tháng tới và chiếc điện thoại màn hình gập được mong đợi của Apple sẽ ra mắt vào tháng 9 cùng với các mẫu iPhone 18 Pro.

iPhone màn hình gập khác gì so với smartphone màn hình gập hiện có?

Tương tự như Huawei Pura X ra mắt trước Pura X Max, Apple đã quyết định theo đuổi kiểu dáng màn hình gập rộng, gần như chưa từng có trên thị trường màn hình gập.

Khi gập lại, iPhone Ultra sẽ ngắn hơn so với các điện thoại màn hình gập truyền thống như Galaxy Z Fold 7. Tuy nhiên, khi mở ra, iPhone màn hình gập sẽ rộng hơn nhiều, tương tự như iPad mini khi sử dụng ở chế độ nằm ngang.

Ảnh concept Galaxy Z Fold 8.

Thiết kế này sẽ mang đến trải nghiệm xem video và phim tốt hơn, có nhiều không gian hơn cho đa nhiệm, đồng thời dễ sử dụng hơn khi gập lại cho các tác vụ đơn giản.

Người dùng nên chọn cái nào?

Không nên chọn cả hai.

Năm nay, Samsung đang thay đổi Galaxy Z Fold 8 thành một chiếc điện thoại màn hình gập rộng với 2 camera và pin nhỏ hơn: 4.800 mAh. Nhưng sự phổ biến của Pura X Max nói trên tại Trung Quốc không đảm bảo thành công tương tự ở các khu vực khác cho iPhone Ultra và Galaxy Z Fold 8 mới này.

Về cơ bản, điện thoại màn hình gập rộng là một thử nghiệm. Chúng là những sản phẩm thế hệ đầu tiên thuộc loại này và sẽ đi kèm với những vấn đề mới.

Nếu thiết kế này không thành công, Samsung sẽ từ bỏ giống như đã làm với dòng Galaxy S25 Edge. Apple có thể sẽ thử lại, giống như iPhone Air 2 vào năm tới nhưng cũng sẽ sản xuất các điện thoại màn hình gập truyền thống hơn nếu doanh số không khả quan.

Nếu người dùng mua một trong hai, bạn sẽ phải chi tới hơn 2.000 USD (khoảng 52 triệu đồng) vào một thiết bị thử nghiệm.

Mua Galaxy Z Fold 8 Ultra hay chờ đợi?

Nếu nhất định phải mua một chiếc điện thoại màn hình gập mới trong năm nay, Galaxy Z Fold 8 Ultra sẽ là lựa chọn tốt nhất. Dự kiến, Samsung sẽ tung hai mẫu Galaxy Z Fold 8 vào tháng tới, trong đó Galaxy Z Fold 8 Ultra là phiên bản kế nhiệm thực sự của Galaxy Z Fold 7.

Ảnh concept Galaxy Z Fold 8.

Sản phẩm sẽ có thiết kế vuông vức khi mở ra và sẽ có ba camera cùng với viên pin lớn hơn: 5.000 mAh. Chiếc điện thoại này có thể là lựa chọn an toàn nhất trong số ba mẫu điện thoại màn hình gập cao cấp kể trên.

Tuy nhiên, nếu smartphone thiết kế màn hình gập rộng "bán chạy" có thể khiến smartphone màn hình gập kiểu truyền thống bị đe dọa. Đây sẽ là một năm rất khó đoán đối với điện thoại màn hình gập.

Đó là lý do tại sao các chuyên gia cho rằng người dùng bỏ qua tất cả các mẫu điện thoại màn hình gập mới trong năm nay và mua một chiếc điện thoại màn hình gập thế hệ tiếp theo. Khi đó, Apple sẽ khắc phục được hầu hết các lỗi vào thời điểm chiếc iPhone màn hình gập thứ hai ra mắt và Samsung sẽ hiểu được kiểu thiết kế nào được người dùng đón nhận tốt hơn.

Hơn nữa, iPhone ngày càng đắt đỏ, Galaxy Z Fold 8 cũng đang tăng giá và tình hình chung của ngành công nghiệp điện thoại thông minh hiện nay đang rất đáng lo ngại. Tốt hơn hết là nên chờ đợi và hành động vào thời điểm thích hợp thay vì lãng phí hàng chục triệu đồng.