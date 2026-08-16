Huấn Hoa Hồng hút triệu người theo dõi trên MXH và hệ lụy từ "giang hồ mạng"

Nổi tiếng nhờ gây sốc, giật gân

Huấn Hoa Hồng (tên thật Bùi Xuân Huấn) sở hữu lượng người theo dõi "khủng" trên các nền tảng mạng xã hội, với khoảng 3,7 triệu follower trên Facebook và 5,9 triệu follower trên TikTok và khoảng 350.000 lượt follower trên YouTube. Quy mô này cho thấy sức ảnh hưởng đáng kể của một nhân vật nổi lên từ những nội dung mang sắc thái “giang hồ mạng”.

Huấn Hoa Hồng là kênh mạng xã hội thu hút nhiều lượt theo dõi.

Cụ thể, nhân vật này từng gây chú ý với các video thể hiện cuộc sống nhiều tiền, những phát ngôn gây tranh cãi, cách giao tiếp ngông nghênh và hình ảnh gắn với các nhân vật tai tiếng trên mạng xã hội. Chính phong cách đó giúp Huấn tạo được một cộng đồng người theo dõi đông đảo trong nhiều năm, đặc biệt là giới trẻ.

Trong quá khứ, Bùi Xuân Huấn đã nhiều lần bị cơ quan chức năng xử lý. Năm 2020, anh bị phạt vì đăng tải thông tin xúc phạm uy tín, danh dự của công chức TP.HCM. Cùng thời gian này, hai tài liệu do anh chia sẻ cũng bị xác định là phát tán trái phép và đã bị xử phạt liên quan hoạt động xuất bản, kinh doanh.

Đáng chú ý, cũng trong năm 2020, Huấn thừa nhận đã đăng một video cắt ghép, gắn logo VTV khiến người xem có thể hiểu nhầm đây là nội dung do đài truyền hình thực hiện. Cơ quan chức năng đã triệu tập anh để xác minh và Huấn thừa nhận hành vi là sai, đồng thời gỡ video.

Huấn Hoa Hồng đã bị khởi tố, bắt tạm giam. (Ảnh: Bộ Công an)

Hệ lụy từ hiện tượng "giang hồ mạng"

Những vụ việc trên cho thấy sự nổi tiếng trên mạng không phải lúc nào cũng đi cùng một hình mẫu đáng để noi theo. Một người có thể thu hút hàng triệu lượt theo dõi bằng cá tính mạnh mẽ, những phát ngôn gây sốc hoặc hình ảnh khác biệt, nhưng những yếu tố tạo ra lượt xem lại không mặc nhiên trở thành giá trị tích cực.

Khi một nhân vật thường xuyên xuất hiện với tiền bạc, vật chất, các mối quan hệ xã hội và cách ứng xử đầy tính phô diễn trở thành hình mẫu được nhiều người ngưỡng mộ, người xem trẻ có thể dễ dàng đồng nhất sự nổi tiếng với thành công. Hàng triệu lượt xem đôi khi tạo cảm giác nhân vật đứng sau nó đang được xã hội công nhận, dù thực tế lượt xem không phải thước đo của đạo đức hay giá trị.

Cần nhấn mạnh rằng, không thể quy kết toàn bộ người theo dõi Huấn Hoa Hồng đều là giới trẻ, càng không thể khẳng định tất cả đều chịu ảnh hưởng tiêu cực. Tuy nhiên, việc một nhân vật từng nhiều lần vướng các vụ việc bị cơ quan chức năng xử lý vẫn duy trì được lượng người theo dõi lên tới hàng triệu là hiện tượng đáng suy ngẫm.

Còn nhớ năm 2024, Công an Hà Nội điều tra một đường dây sử dụng các tài khoản giả liên quan đến tên “Huấn Hoa Hồng” để thực hiện hành vi lừa đảo. Cơ quan điều tra khởi tố, bắt giữ 14 bị can trong vụ án, nhưng đồng thời xác định Bùi Xuân Huấn không có quan hệ với nhóm này và các tài khoản được sử dụng là tài khoản mạo danh. Chi tiết này cho thấy sức ảnh hưởng của cái tên Huấn Hoa Hồng còn bị lợi dụng để tạo lòng tin trên không gian mạng.

Vì vậy, vấn đề không nằm ở con số 3,7 triệu hay 5,9 triệu người theo dõi. Điều đáng nói là khi một nhân vật có lượng tiếp cận khổng lồ, mỗi phát ngôn, hình ảnh hay hành động đều có khả năng được khuếch đại rất nhanh. Nếu người dùng, đặc biệt là người trẻ, chỉ nhìn vào độ nổi tiếng mà bỏ qua quá trình hình thành sự nổi tiếng đó, mạng xã hội rất dễ biến những giá trị lệch chuẩn thành thứ được tung hô.