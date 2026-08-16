Google ra mắt “ngựa thồ AI” Gemini 3.7 Flash

Lý giải cho nguyên nhân gọi là ngựa thồ, Google cho biết Gemini 3.7 Flash có thể năng xử lý những công việc phức tạp thay vì chỉ trả lời câu hỏi. Thử nghiệm được Tom’s Guide thực hiện cho thấy mô hình AI này có thể đóng vai trợ lý cá nhân, rà soát toàn bộ công việc cần xử lý trong 30 ngày tới. Gemini sẽ tìm kiếm thông tin trong Gmail và Google Drive, sau đó tổng hợp thành danh sách và kế hoạch hành động.

Google vừa tung mô hình AI mới nhất của mình

Theo đánh giá, Gemini 3.7 Flash đã đáp ứng các yêu cầu tìm email, tài liệu và biểu mẫu liên quan đến lịch hẹn, hạn chót, khoản thanh toán, sự kiện, đặt chỗ, giao dịch mua sắm, công việc ở trường hoặc những nhiệm vụ chưa hoàn thành. Gemini cũng phát hiện thông tin trùng lặp, mâu thuẫn và những việc có nguy cơ bị bỏ quên.

Điểm đáng chú ý là Gemini 3.7 Flash không dừng ở việc tìm kiếm. Sau khi thu thập dữ liệu, mô hình này còn có thể sắp xếp công việc theo ngày và mức độ ưu tiên, xác định những nhiệm vụ cần xử lý trước, đồng thời nhóm các công việc có thể thực hiện cùng lúc.

AI cũng có thể soạn sẵn email hoặc câu hỏi cần gửi để giải quyết công việc, nhưng không tự ý gửi đi. Cách hoạt động này cho thấy Gemini đang được Google hướng tới vai trò trợ lý có thể thực hiện nhiều bước liên tiếp, thay vì một chatbot chỉ đưa ra câu trả lời.

Google giúp Gemini biến sự hỗn loạn thành một kế hoạch

Một điểm được đánh giá cao là Gemini dẫn ngược về email hoặc tài liệu gốc chứa thông tin, giúp người dùng có thể kiểm tra lại dữ liệu thay vì hoàn toàn phụ thuộc vào nội dung tóm tắt do AI tạo ra.

Gemini 3.7 Flash sẽ giúp "lập kế hoạch" cho người dùng

Mô hình này cũng thể hiện khả năng kết nối những thông tin nằm rải rác trong nhiều tài liệu. Đây là yếu tố quan trọng khi xử lý các công việc thực tế, bởi dữ liệu thường không nằm gọn trong một email hay tệp duy nhất.

Tuy nhiên, Gemini 3.7 Flash vẫn có hạn chế. Trong thử nghiệm, AI này bỏ sót một số email đáng lẽ phải được phân loại và không tìm thấy vài tài liệu Google Docs do chúng có tên không rõ ràng.

Dù chưa thể thay thế hoàn toàn con người, Gemini 3.7 Flash cho thấy hướng phát triển mới của AI. Khả năng lập kế hoạch nhiều bước, sử dụng công cụ, tìm kiếm dữ liệu và điều chỉnh khi gặp trở ngại giúp mô hình tiến gần hơn tới một trợ lý thực sự.

Các dữ liệu cho thấy Gemini 3.7 Flash thực sự xứng đáng với tên gọi “ngựa thồ” mà Google đưa ra. Thay vì tập trung vào một màn trình diễn đơn lẻ, mô hình được thiết kế để xử lý khối lượng công việc lớn, nhiều bước và gắn với những nhu cầu thực tế của người dùng.