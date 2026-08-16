Elon Musk bất ngờ công khai thuật toán X, hé lộ "công thức" lên xu hướng cực dễ

Mạng xã hội X của tỷ phú Elon Musk vừa chính thức công khai mã nguồn thuật toán đề xuất nội dung tới người dùng. Động thái này nhằm chứng minh tính minh bạch và giúp người dùng hiểu rõ lý do bài viết tiếp cận khán giả. Thuật toán mới mang tên Phoenix sẽ phân tích lịch sử xem gần đây để dự đoán hành vi tương tác trên bảng tin "For You". Hệ thống sau đó sẽ kết hợp các xác suất dự đoán với trọng số cụ thể để xếp hạng hiển thị.

Mạng xã hội X của Elon Musk gây chú ý trong thời gian gần đây.

Công thức bí mật của mạng xã hội X được phơi bày

Không phải mọi tương tác trên X đều có giá trị ngang nhau theo đánh giá của thuật toán Phoenix. Nếu hệ thống dự đoán người dùng sao chép liên kết (URL) để chia sẻ, bài đăng sẽ nhận trọng số gấp 40 lần nút thích. Các hành động trả lời, trích dẫn hay gửi tin nhắn trực tiếp đều có giá trị gấp 10 lần một lượt thả tim. Ngoài ra, việc người xem bấm theo dõi tài khoản cũng mang trọng số tương đương với 8 lượt thích.

Ở chiều ngược lại, các trọng số tiêu cực sẽ hạn chế nghiêm trọng khả năng hiển thị của bài viết nếu người dùng khó chịu. Một dự đoán bị báo cáo vi phạm (report) sẽ kéo tụt điểm xếp hạng gấp 468 lần so với điểm cộng của lượt thích. Hành động tắt tiếng (mute) và chặn (block) cũng mang điểm trừ cực nặng, lần lượt gấp 118 lần và 62 lần một lượt thích. Do đó, chiêu trò đăng nội dung gây bức xúc không còn là công thức hiệu quả để kéo tương tác.

Bên cạnh đó, nền tảng cũng thử nghiệm tính năng "Under the Hood" cho phép người dùng kiểm tra các nhãn dán bị áp đặt lên tài khoản. Hệ thống phân loại này giúp nhận diện các dạng nội dung như tin nhắn rác hoặc tài liệu người lớn trước khi đề xuất. Tính năng hiện đang được kích hoạt giới hạn cho một nhóm tài khoản ngẫu nhiên để thu thập phản hồi trước khi mở rộng. Đây là bước đi cụ thể nhằm cá nhân hóa và làm rõ quyền kiểm soát hiển thị của người dùng.

Tỷ phú Elon Musk tuyên bố không có mạng xã hội nào dám công khai thuật toán như X.

Việc mở mã nguồn thuật toán là lời khẳng định mạnh mẽ của Elon Musk về cam kết xây dựng một nền tảng công bằng. Vị tỷ phú nhấn mạnh không một công ty mạng xã hội nào dám công khai quá trình cải thiện thuật toán theo thời gian thực như X. Những số liệu trọng số vừa công bố sẽ giúp các nhà sáng tạo nội dung định hình lại chiến lược tiếp cận. Việc tập trung vào chia sẻ hữu ích thay vì câu tương tác tiêu cực chính là chìa khóa viral mới.