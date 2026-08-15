Samsung từng bất ngờ vì quá nhiều người dùng iPhone ở Hàn Quốc, giờ ra sao?

Quay trở lại tháng 10 năm ngoái, chủ tịch Samsung, Lee Jae-yong, từng gây chú ý khi hỏi đùa tại một sự kiện ở Seoul (Hàn Quốc) về lý do nhiều người xung quanh ông lại sử dụng iPhone. Sau gần một năm, Samsung đã khiến câu nói đùa này được quan tâm trở lại, nhưng theo hướng tích cực hơn cho thương hiệu Hàn Quốc.

Lee Jae-yong từng không vui vẻ gì khi thấy những người hâm mộ xung quanh lại dùng quá nhiều iPhone.

Theo dữ liệu từ Omdia, Samsung đã xuất xưởng hơn 5,9 triệu chiếc điện thoại Galaxy tại Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2026, nâng thị phần nội địa của hãng lên gần 79%. Các báo cáo cho thấy dòng sản phẩm mới của Samsung đã phá vỡ kỷ lục đặt trước, với phiên bản Ultra chiếm phần lớn doanh số nhờ các tính năng trí tuệ nhân tạo và tùy chọn màn hình bảo mật.

Mặc dù doanh số iPhone cũng tăng hơn 15% trong cùng kỳ nhờ vào sự ra mắt của iPhone 17e vào tháng 3, thời điểm Samsung giới thiệu dòng Galaxy S26 toàn cầu.

Ngay cả khi chứng kiến sự tăng trưởng vừa qua, các chuyên gia vẫn đặt ra dấu hỏi về khả năng duy trì thị phần của Samsung. Vào tháng 4 năm ngoái, Apple đã chiếm ưu thế tại Hàn Quốc, thời điểm công ty bắt đầu ghi nhận doanh số đầy đủ đối với thế hệ iPhone 17. Sự tăng trưởng này giúp thị phần của Apple vượt qua 40%, trong khi Samsung ghi nhận sự sụt giảm.

Nhưng Samsung đang ngày càng lấy lại niềm tin của giới trẻ Hàn Quốc.

Theo giới chuyên gia, vị trí dẫn đầu hiện tại của Samsung không đảm bảo sẽ được duy trì đến cuối năm. Dĩ nhiên, công ty Hàn Quốc vẫn có cơ sở đặt kỳ vọng cho vị trí cao trên thị trường, đặc biệt khi giới trẻ sẽ không còn suy nghĩ điện thoại Galaxy chỉ được xem là “món đồ của bố mẹ”. Khi dòng Galaxy thế hệ mới được công nhận với thiết kế hiện đại và các tính năng đột phá, mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra.

Cái khó của Samsung sắp tới nằm ở kế hoạch mà Apple thực hiện: tung bộ đôi iPhone 18 Pro cùng mẫu điện thoại gập đầu tiên của hãng. Đây chắc chắn là sự kiện được giới công nghệ Hàn Quốc quan tâm, đặc biệt là mẫu iPhone gập, với tên gọi dự kiến là iPhone Ultra.