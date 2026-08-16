Nữ YouTuber Hàn Quốc bị lên án khi sang Nhật Bản quay cảnh "onsen tắm chung"

Đồng yen giảm mạnh khiến ngày càng nhiều người đến Nhật Bản du lịch. Tắm suối nước nóng, ăn bò Wagyu, chụp ảnh đăng lên MXH là đủ cho một chuyến đi hoàn hảo. Thế nhưng, có một nữ YouTuber lại muốn trải nghiệm khác biệt hơn, cô mang máy quay vào khu onsen tắm chung nam nữ, nơi vốn có quy định cấm ghi hình.

YouTuber gây sốc với hành vi bị cấm ở Nhật

Trang HK01 đưa tin, một nữ YouTuber giấu tên người Hàn Quốc đăng video với tiêu đề gây sốc: "Lần đầu tắm chung nam nữ ở Hokkaido + trải nghiệm tắm ngoài trời khỏa thân”.

Trong video, nữ YouTuber ghé một khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở Hokkaido, trải nghiệm khu tắm dành cho nữ, bồn tắm ngoài trời và cả khu tắm chung nam nữ.

YouTuber gây sốc khi ghi hình lại khu vực onsen chung cho nam nữ.

Ban đầu, đây dường như chỉ là một vlog du lịch thông thường. Tuy nhiên, tranh cãi bắt đầu khi cô mang máy quay vào khu tắm chung. Khu vực này có quy định rõ ràng về việc cấm quay phim, chụp ảnh nhưng nữ YouTuber vẫn mang máy quay vào bên trong.

Đáng chú ý, chính cô cũng thừa nhận trong video: “Nếu có người ở đó thì không được quay”.

Điều này cho thấy nữ YouTuber biết rõ khu vực này không cho phép ghi hình. Tuy nhiên, cô vẫn quyết định quay với lý do “thấy người ta làm thì mình cũng làm theo”.

Cô cho biết trước khi bước vào, bản thân nghĩ rằng hoàn toàn không được phép quay. Nhưng sau đó nhận thấy những người bên trong dường như “không quan tâm” đến việc cô mang máy quay vào. Vì vậy, cô quyết định quay video và “tận hưởng” trải nghiệm cùng mọi người.

Vụ việc khiến dân mạng bức xúc

Video được đăng từ tháng 1 nhưng gần đây mới được đào lại trên nhiều diễn đàn ở Hàn Quốc. Vụ việc nhanh chóng khiến dân mạng bức xúc.

Ngay cả dân mạng Hàn Quốc cũng không đồng tình với hành động của nữ YouTuber. Bên dưới video của cô có rất nhiều bình luận phẫn nộ như: “Làm mất mặt đất nước”, “Người khác làm thì bạn cũng làm theo sao?”, “Ít nhất cũng phải tuân thủ phép lịch sự cơ bản”, “Không thể tin được cô ấy quay một cách bình thản rồi còn công khai video”.

Nhiều người cũng chỉ ra vấn đề nghiêm trọng hơn, những người sử dụng khu tắm chung không hề biết mình đang bị quay. Vì vậy, họ có thể vô tình xuất hiện trong video mà không hề hay biết.

Trên thực tế, video của YouTuber này đã ghi lại hình ảnh nhiều khách nam để lộ phần thân trên. Những người này không biết hình ảnh mình đang thư giãn đã xuất hiện trên YouTube và bị cả thế giới thấy.

Onsen Nhật Bản có quy định nghiêm ngặt về việc quay chụp

Các khu tắm công cộng tại Nhật Bản vốn có quy định rất nghiêm ngặt về việc chụp ảnh, quay phim. Phần lớn các khu vực này cấm hoàn toàn việc sử dụng máy ảnh, điện thoại để ghi hình.

Bất kể quay bản thân hay quay người khác, khách đều không được mang thiết bị ghi hình vào khu vực tắm. Đặc biệt, phòng thay đồ và khu vực tắm nơi khách không mặc quần áo càng được bảo vệ nghiêm ngặt.

Một số người có thể thắc mắc liệu khu tắm chung nam nữ có cho phép mặc đồ hay không.

Trong trường hợp này, khu nghỉ dưỡng cho phép khách mặc đồ bơi khi sử dụng khu tắm chung. Nữ YouTuber cũng không mang theo đồ bơi và phải thuê một bộ tại cơ sở với giá 300 yen (khoảng 50.000 đồng).

Dù trang bị đầy đủ cho việc tắm nhưng cô lại bị cho là đã bỏ quên nguyên tắc quan trọng nhất là tôn trọng quyền riêng tư của người khác.

Theo luật Nhật Bản, hành vi quay lén có thể cấu thành “tội quay phim”, với mức phạt có thể lên tới 3 năm tù hoặc 3 triệu yen tiền phạt (gần 500 triệu đồng). Ngoài ra, các địa phương còn có những quy định riêng nhằm ngăn chặn hành vi gây phiền nhiễu, trong đó có các biện pháp chế tài liên quan đến việc quay chụp trái phép.

Nếu bị xử lý, người vi phạm có thể phải đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng chứ không đơn giản chỉ là đăng lời xin lỗi.

Trớ trêu hơn, trong chính video, nữ YouTuber còn đặc biệt nhắc nhở người xem rằng khi đến khu tắm chung nam nữ nên tự mang theo đồ bơi. Cô nói về các quy tắc và phép lịch sự khá rõ ràng nhưng chính mình lại vi phạm quy định quan trọng nhất của khu tắm.

Truyền thông Hàn Quốc thậm chí đặt tiêu đề khá gay gắt cho sự việc này: “Làm ơn lịch sự đi! YouTuber Hàn Quốc giơ máy quay tại khu tắm chung ở Nhật Bản dù nơi này cấm ghi hình”.