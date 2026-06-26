Galaxy Z Fold 8 Ultra sẽ mang màn hình sắc nét nhất lên điện thoại gập

Samsung dự kiến sẽ ra mắt các mẫu điện thoại gập mới vào tháng 7 tới, bao gồm ba model: Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8 và Z Fold 8 Ultra. Thông tin về các sản phẩm này đã được chia sẻ rộng rãi trong thời gian qua. Gần đây, một rò rỉ mới đã tiết lộ một trong những điểm được nhiều người quan tâm nhất trên Z Fold 8 Ultra: màn hình gập.

Trước đó, đã có báo cáo cho rằng Galaxy Z Fold 8 sẽ sở hữu màn hình trong và ngoài sắc nét nhất từ trước đến nay trong dòng sản phẩm Fold. Tuy nhiên, leaker nổi tiếng Ice Universe đã tiết lộ rằng phiên bản Galaxy Z Fold8 Ultra sẽ có độ phân giải hiển thị được nâng cấp mạnh mẽ hơn.

Mặc dù nguồn tin chưa xác nhận liệu đây là cải tiến cho màn hình ngoài, màn hình gập hay cả hai, nhưng cụm từ “được cải thiện đáng kể” đã khiến giới công nghệ bắt đầu kỳ vọng vào một bước nhảy lớn trong trải nghiệm thị giác.

Hiện tại, Galaxy Z Fold 7 được xem là một trong những điện thoại gập có màn hình chất lượng nhất trên thị trường, vì vậy thông tin rò rỉ này càng làm tăng sự mong đợi cho các mẫu Galaxy Z 2026. Trên mẫu máy hiện tại, mật độ điểm ảnh của màn hình ngoài là 422 PPI, trong khi màn hình trong là 368 PPI.

Đây là những thông số đủ để mang lại độ sắc nét cao trong thực tế. Việc Samsung tiếp tục nâng cấp cho thấy hãng không chỉ muốn duy trì vị thế dẫn đầu mà còn đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa trải nghiệm trên điện thoại gập và smartphone dạng thanh truyền thống.