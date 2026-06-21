One UI 9 đã chạy trên 21 điện thoại Galaxy từ cao cấp đến giá rẻ

Samsung hiện đang tiến hành thử nghiệm nội bộ phần mềm One UI 9, được phát triển dựa trên nền tảng Android 17, cho nhiều thiết bị Galaxy khác nhau. Hoạt động này diễn ra song song với chương trình Beta mở, nơi dòng Galaxy S26 là sản phẩm duy nhất nhận bản cập nhật beta công khai.

One UI 9 sẽ được triển khai đến nhiều thiết bị Galaxy sau khi sự kiện Galaxy Unpacked vào tháng tới diễn ra.

One UI 9 dự kiến chính thức ra mắt vào cuối tháng 7, với quá trình triển khai bắt đầu sau vài tuần. Samsung sẽ ưu tiên cập nhật cho các thiết bị mới nhất trước, thay vì phát hành đồng loạt cho tất cả các mẫu máy.

Samsung công bố và khởi động chương trình Beta của One UI 9 vào giữa tháng 5. Tính đến tuần thứ ba của tháng 6, công ty đã phát hành ba bản beta cho người dùng Galaxy S26 tại sáu quốc gia trên toàn cầu. Tuy nhiên, chương trình Beta này hiện chỉ giới hạn cho các thiết bị cao cấp mới nhất, bao gồm Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra.

21 điện thoại Galaxy khác đã được chạy One UI 9

Ngoài ra, quá trình thử nghiệm nội bộ cũng đã bắt đầu cho nhiều mẫu máy khác, bao gồm điện thoại dòng S, điện thoại gập dòng Z và máy tính bảng dòng Tab. Đặc biệt, một số điện thoại thuộc dòng Galaxy A cũng đã tham gia vào quá trình thử nghiệm này. Samsung đang mở rộng thử nghiệm sang các mẫu điện thoại không ngờ tới, bao gồm cả các dòng giá rẻ, với tốc độ nhanh chóng nhằm chuẩn bị cho việc triển khai sớm hơn.

Danh sách các thiết bị tham gia thử nghiệm nội bộ bao gồm:

Dòng Galaxy S

- Galaxy S25

- Galaxy S25+

- Galaxy S25 Ultra

- Galaxy S24

- Galaxy S24+

- Galaxy S24 Ultra

- Galaxy S24 FE

- Galaxy S23

- Galaxy S23+

- Galaxy S23 Ultra

Rất nhiều thiết bị Galaxy đã được Samsung cho chạy thử One UI 9 để đảm bảo tính tương thích.

Dòng Galaxy Z

- Galaxy Z Fold 7

- Galaxy Z Flip 7

Dòng Galaxy A

- Galaxy A57

- Galaxy A56

- Galaxy A34

- Galaxy A17

- Galaxy A16

Dòng Galaxy Tab S

- Galaxy Tab S11

- Galaxy Tab S11 Ultra

- Galaxy Tab S10+

- Galaxy Tab S10 Ultra