Samsung nhá hàng Galaxy M47: “Quái vật” tầm trung mới sắp ra mắt

Samsung vừa chính thức xác nhận mẫu smartphone mới mang tên Galaxy M47, sau nhiều thông tin rò rỉ từ tháng 3 năm nay. Theo các báo cáo, thiết bị này sẽ được ra mắt tại thị trường Ấn Độ, và nhiều khả năng sẽ có màn ra mắt toàn cầu.

Mặc dù Samsung chưa công bố ngày ra mắt cụ thể, cấu hình chi tiết hay giá bán của Galaxy M47, nhưng hình ảnh nhá hàng cho thấy sản phẩm sẽ có phiên bản màu đỏ nổi bật, cùng với cụm camera sau được thiết kế trong mô-đun dạng đảo, tương tự như nhiều mẫu smartphone gần đây của hãng. Nút nguồn được bố trí ở cạnh phải, cho thấy thiết kế tổng thể vẫn giữ phong cách quen thuộc của dòng Galaxy M.

Đặc biệt, một đoạn video quảng cáo đã xuất hiện với dòng chữ “Amazon Exclusive”, xác nhận rằng Galaxy M47 sẽ được bán độc quyền qua Amazon. Khẩu hiệu “Next Level Monster” cho thấy Samsung có thể tập trung vào những yếu tố mạnh mẽ của dòng Galaxy M, như hiệu năng cao, pin dung lượng lớn, hoặc cả hai.

Dự kiến, Galaxy M47 sẽ sở hữu cấu hình tương tự như Galaxy A27, mang đến một lựa chọn dễ tiếp cận cho người dùng cần một smartphone bền bỉ với pin lâu, màn hình lớn và hiệu năng ổn định. Việc sử dụng khẩu hiệu “Monster” cũng cho thấy Samsung muốn khẳng định hình ảnh của dòng Galaxy M là những thiết bị chú trọng vào hiệu suất sử dụng lâu dài, thay vì chạy theo thiết kế cầu kỳ.

Nếu được định giá hợp lý, Galaxy M47 có thể trở thành một lựa chọn hấp dẫn cho những ai cần một chiếc điện thoại phục vụ tốt cho học tập, làm việc, giải trí và sử dụng cường độ cao hàng ngày.