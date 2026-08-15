2 nâng cấp đáng tiền trên iPhone 18 tiêu chuẩn

Chỉ còn vài tuần nữa là đến sự kiện lớn tháng 9 của Apple. Đây sẽ là nơi iPhone 18 Pro và nhiều sản phẩm khác sẽ được công bố.

Các báo cáo cho thấy, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ vắng mặt tại sự kiện này. Thay vào đó, Apple sẽ chỉ ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max cùng với iPhone Ultra.

Ảnh concept iPhone 18.

Tuy nhiên, iPhone 18 tiêu chuẩn sẽ được trình làng vào đầu năm 2027. Dự kiến, ​​máy sẽ được công bố cùng thời điểm với iPhone 18e và iPhone Air 2. Và theo nhà phân tích Jeff Pu, iPhone 18 có thể sở hữu 2 nâng cấp ở đẳng cấp "Pro".

- RAM 12GB, tăng từ mức 8GB trên iPhone 17

- Thiết kế Dynamic Island mới cùng với iPhone 18 Pro

Trước đây, đã có những báo cáo trái chiều về dung lượng RAM của iPhone 18. Gần đây nhất, nhà phân tích Ming-Chi Kuo cho biết thiết bị này sẽ chỉ có RAM 9GB thay vì 12GB.

Tuy nhiên, báo cáo của Pu lại đề cập rằng mức RAM 9GB sẽ dành cho iPhone 18e, iPhone 18 sẽ có RAM 12GB, dù cả hai mẫu máy đều sử dụng chip A20.

Thiết kế Dynamic Island nhỏ gọn hơn dự kiến ​​được công bố vào tháng tới cũng sẽ là một bản nâng cấp đầy bất ngờ.

iPhone 18 sẽ có khu vực Dynamic Island nhỏ hơn.

Khi iPhone 14 Pro giới thiệu khu vực Dynamic Island lần đầu tiên, iPhone 14 tiêu chuẩn vẫn giữ lại phần "tai thỏ" (notch). Phải đến iPhone 15, Apple mới mang Dynamic Island lên dòng iPhone có mức giá thấp hơn.

Nhưng theo nghiên cứu của ông Pu, Apple sẽ hành động nhanh hơn trong việc đưa thiết kế Dynamic Island mới, nhỏ gọn hơn lên mẫu iPhone tiêu chuẩn.