Có nên đóng kín cửa phòng khi bật máy lạnh: Chuyên gia cho đáp án bất ngờ

Trong những ngày Hè oi ả, máy lạnh trở thành "cứu tinh" không thể thiếu để biến không gian sống thành một nơi tránh nóng lý tưởng. Tuy nhiên, một vấn đề nhỏ lại ảnh hưởng rất lớn đến hiệu quả làm mát và hóa đơn tiền điện hằng tháng, đó là nên mở hay đóng cửa các phòng trong nhà khi đang bật máy lạnh.

Trên mạng xã hội, chủ đề này nhận về nhiều tranh luận, đặc biệt khi có nhiều ý kiến cho rằng việc mở cửa là nên làm.

Theo các chuyên gia trong ngành nhiệt lạnh (HVAC), câu trả lời không đơn thuần là "có" hay "không", mà phụ thuộc vào hệ thống máy lạnh mà mỗi gia đình đang sử dụng.

Máy lạnh trung tâm: Mở cửa để lưu thông không khí

Đối với các ngôi nhà sử dụng hệ thống máy lạnh trung tâm, việc giữ cho cửa giữa các phòng nội bộ mở rộng là giải pháp tối ưu.

Ông Steve Clemente (Chủ tịch kiêm Giám đốc vận hành của hãng One Hour Heating & Air Conditioning) chia sẻ rằng, việc mở cửa phòng khi máy lạnh trung tâm hoạt động sẽ giúp không khí lạnh luân chuyển tự do từ phòng này sang phòng khác, tạo ra sự đồng đều về nhiệt độ trong toàn bộ ngôi nhà.

Nếu đóng quá nhiều cửa phòng nội bộ, bạn vô tình cản trở quá trình thông gió chéo và tạo ra các vấn đề về áp suất không khí.

Kỹ thuật viên HVAC Tamer Sayed của Tamas Mechanical giải thích rằng, không khí lạnh được thổi vào phòng cần phải có đường để quay trở lại hệ thống. Nếu cửa phòng bị đóng kín, không khí sẽ bị "mắc kẹt".

Điều này ép hệ thống máy lạnh phải vận hành vất vả hơn, dẫn đến tiêu tốn nhiều điện năng hơn và làm nhiệt độ giữa các khu vực trong nhà chênh lệch rõ rệt.

Máy lạnh cục bộ: Đóng cửa để tối ưu hiệu suất

Trái ngược với hệ thống trung tâm, nếu gia đình sử dụng các loại máy lạnh cục bộ, treo tường dàn rời, gắn cửa sổ hay dạng cắm điện, việc đóng cửa phòng là điều bắt buộc.

Ông Tamer Sayed cho biết các thiết bị dạng này được thiết kế để làm mát theo từng vùng riêng biệt.

Khi bạn đóng cửa phòng, máy lạnh chỉ cần xử lý lượng không khí trong một phạm vi không gian hẹp. Điều này giúp căn phòng đạt được nhiệt độ mát mẻ mong muốn một cách nhanh chóng, đồng thời giảm thiểu tải công suất cho thiết bị.

Đóng cửa để tiết kiệm điện, nhưng đừng quá chặt

Dù là máy lạnh trung tâm hay cục bộ, các chuyên gia đều đưa ra một khuyến cáo chung: Đóng tất cả các cửa ra vào bên ngoài và cửa sổ nối liền với môi trường bên ngoài.

Những khe hở quanh cửa ra vào hay cửa sổ chính là đường dẫn cho không khí nóng từ ngoài tràn vào, đồng thời làm thất thoát lượng lớn không khí lạnh ra bên ngoài.

Ông Clemente nhấn mạnh việc gia cố, bịt các khe hở quanh cửa ra vào sẽ giúp ngăn chặn hiện tượng tăng nhiệt không mong muốn. Giải pháp đơn giản này cũng nâng cao hiệu suất năng lượng và cắt giảm chi phí tiền điện. Tuy vậy, không nhất thiết bạn phải đóng kín bưng tất cả các cửa mà không để lọt gió ra ngoài.

Những căn phòng bị bịt quá kín sẽ khiến nồng độ khí CO2 tích tụ cao, gây tình trạng đau đầu, chóng mặt, ngột ngạt hay uể oải sau một thời gian dài. Chính vì vậy, người dùng nên lắp thêm quạt thông gió nhỏ hoặc mở cửa ra khoảng 10-20 phút sau mỗi 3-5 giờ sử dụng máy lạnh để không khí tươi mới tràn vào phòng.