Giá của Galaxy S27 Ultra sẽ tăng vọt vì chi tiết này

Giống như các thế hệ trước, Galaxy S27 Ultra được kỳ vọng sẽ sử dụng bộ xử lý Snapdragon cao cấp nhất, cung cấp hiệu năng tốt nhất. Tuy nhiên, Samsung có thể lựa chọn một con chip kém hơn và cung cấp chiếc điện thoại cao cấp của mình với mức giá tốt hơn.

Qualcomm có thể tung ra hai phiên bản chip cao cấp

Theo một báo cáo của Gizmochina, Qualcomm đang thử nghiệm hai phiên bản của chip Snapdragon cao cấp. Một phiên bản sử dụng bộ nhớ LPDDR5X và một phiên bản “Pro” tiên tiến hơn dựa trên bộ nhớ LPDDR6 nhanh hơn.

Galaxy S26 Ultra.

Hai phiên bản của Snapdragon 8 Elite Gen 6 sẽ có tốc độ xung nhịp tương đương, chỉ khác nhau ở loại bộ nhớ. Phiên bản Pro sẽ hỗ trợ bộ nhớ UFS 5.0 nhanh hơn, giúp đạt được hiệu năng cao hơn, bao gồm cả xử lý AI.

Cả hai chip dự kiến ​​được sản xuất trên quy trình 2nm tiên tiến của TSMC, giúp chúng nhanh hơn và hiệu quả hơn so với các thế hệ trước. Các bộ vi xử lý mới này sẽ là những chip Android 2nm tốt nhất và sẽ cung cấp sức mạnh cho flagship Ultra ra mắt vào cuối năm 2026 và đầu năm 2027.

Vấn đề mấu chốt nằm ở giá bán

Những tin đồn trước đây về Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro cho thấy giá của chúng có thể lên tới hơn 300 USD (khoảng 7,8 triệu đồng) mỗi chiếc. Đây được xem là là lý do Qualcomm tung ra phiên bản Snapdragon 8 Elite Gen 6, cho phép các thương hiệu lựa chọn một chip giá cả phải chăng hơn với bộ nhớ chậm hơn hoặc một tùy chọn đắt tiền hơn với bộ nhớ LPDDR6 mới nhất.

Trong vài năm qua, Samsung chỉ sử dụng các phiên bản tùy chỉnh của chip Snapdragon cao cấp nhất cho các flagship Ultra của mình. Xét đến giá thành linh kiện ngày càng tăng, Galaxy S27 Ultra gần như chắc chắn sẽ có giá cao hơn, nhất là khi chúng sử dụng Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro.

Snapdragon 8 Elite Gen 6.

Việc lựa chọn chip cấp thấp hơn có thể giúp công ty tránh được việc tăng giá quá cao cho flagship của mình. Tất nhiên, động thái như vậy khó có thể xảy ra, vì Galaxy S27 Ultra được thiết kế để vượt trội.

Trong bài đánh giá chi tiết về Galaxy S26 Ultra, sản phẩm này đã giúp Samsung cạnh tranh được với Apple về hiệu năng đơn nhân, "đánh bại" iPhone 17 Pro Max một cách thuyết phục trong bài kiểm tra đa nhân. Tốc độ của Galaxy S26 Ultra cũng mang lại hiệu năng chơi game mượt mà và hiệu quả hơn so với Galaxy S25 Ultra.

Giá điện thoại thông minh chắc chắn sẽ tăng trong năm nay và ngay cả iPhone 18 cũng không ngoại lệ. Tim Cook đã đích thân xác nhận rằng Apple sẽ tăng giá, theo sau sự điều chỉnh của hầu hết các công ty khác.

Ngay cả phiên bản chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 cũng có thể đắt hơn Snapdragon 8 Elite Gen 5, khiến tất cả các điện thoại Android cao cấp trở nên đắt hơn.

Thực tế, điện thoại thông minh đã đủ nhanh và việc lựa chọn chip chậm hơn một chút sẽ không phải là vấn đề lớn đối với phần lớn người dùng. Samsung hoàn toàn có thể cung cấp cả hai phiên bản và để mọi người lựa chọn giữa hiệu năng tốt hơn và giá thấp hơn.