Top smartphone Android đang được giảm giá nhiều nhất

Thị trường smartphone Android đang bước vào giai đoạn giảm giá sôi động khi nhiều mẫu máy ra mắt trong năm qua liên tục được các hệ thống bán lẻ điều chỉnh giá. Đây là thời điểm thuận lợi cho người dùng muốn nâng cấp điện thoại nhưng vẫn tối ưu ngân sách, bởi khoảng cách giữa phân khúc tầm trung và cao cấp ngày càng được thu hẹp.

Trong số những sản phẩm nổi bật, Galaxy S25 Edge 5G, Motorola Edge 60 Fusion 5G, realme 15 Pro 5G, OPPO Find N3 Flip 5G và Galaxy S25 5G là những cái tên đang ghi nhận mức giảm đáng chú ý.

1. Galaxy S25 Edge 5G: Giảm tới 15 triệu đồng

Giá bán từ: 20,99 triệu đồng

Galaxy S25 Edge 5G là một trong những mẫu flagship có thiết kế nổi bật nhất của Samsung khi theo đuổi triết lý siêu mỏng nhưng vẫn giữ được cấu hình mạnh. Sau một thời gian lên kệ, giá bán của sản phẩm đã giảm đáng kể, giúp người dùng dễ dàng tiếp cận hơn so với thời điểm mới ra mắt.

Galaxy S25 Edge 5G.

Máy sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 2X chất lượng cao, tần số quét 120 Hz mang lại trải nghiệm vuốt chạm mượt mà, đặc biệt khi xem video hay chơi game. Bên trong là vi xử lý Snapdragon 8 Elite for Galaxy kết hợp RAM lớn, đáp ứng tốt các tác vụ từ làm việc, chỉnh sửa ảnh đến xử lý các tựa game nặng.

Cuối cùng, Galaxy S25 Edge 5G cũng được đánh giá cao nhờ hệ thống camera sau (200MP + 12MP) có khả năng xử lý hình ảnh tốt trong nhiều điều kiện ánh sáng, đồng thời hỗ trợ nhiều tính năng AI phục vụ chụp ảnh và chỉnh sửa.

2. Motorola Edge 60 Fusion 5G: Giảm tới 2 triệu đồng

Giá bán từ: 6,93 triệu đồng

Nếu ưu tiên trải nghiệm giải trí và thời lượng pin, Motorola Edge 60 Fusion 5G là một trong những mẫu smartphone đáng chú ý sau khi được giảm giá. Thiết bị nổi bật với màn hình cong OLED, màu sắc sống động cùng tần số quét cao - 120Hz, mang lại cảm giác cao cấp dù nằm ở phân khúc tầm trung.

Motorola Edge 60 Fusion 5G.

Điểm mạnh của Edge 60 Fusion 5G nằm ở sự cân bằng giữa hiệu năng và thời lượng sử dụng. Máy được trang bị vi xử lý Mediatek Dimensity 7400 - đáp ứng tốt nhu cầu hàng ngày, từ làm việc trực tuyến, học tập đến chơi game phổ biến.

Bên cạnh đó, Motorola cũng đầu tư vào thiết kế với mặt lưng hoàn thiện hiện đại và khả năng chống nước theo tiêu chuẩn IP68/ IP69, giúp tăng độ bền trong quá trình sử dụng hằng ngày.

3. Realme 15 Pro 5G: Giảm tới 3,6 triệu đồng

Giá bán từ: 11,39 triệu đồng

Realme 15 Pro 5G đang là một trong những mẫu smartphone ghi nhận mức điều chỉnh giá khá mạnh sau khi ra mắt. Với nhóm người dùng trẻ, sản phẩm hấp dẫn nhờ cấu hình mạnh trong tầm giá cùng thiết kế trẻ trung.

Máy được trang bị màn hình AMOLED tần số quét cao - 144Hz, cho trải nghiệm hiển thị mượt mà khi lướt mạng xã hội, xem phim hoặc chơi game. Bộ vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4 kết hợp dung lượng RAM lớn giúp khả năng đa nhiệm ổn định, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng trong nhiều năm.

Realme 15 Pro 5G.

Chưa hết, 2 camera 50MP trên realme 15 Pro 5G cũng hướng đến người dùng thường xuyên chia sẻ hình ảnh lên mạng xã hội với khả năng tái tạo màu sắc khá bắt mắt. Ngoài ra, pin 7000 mAh kết hợp sạc nhanh 80W cũng giúp rút ngắn thời gian chờ sạc, phù hợp với người thường xuyên di chuyển.

4. OPPO Find N3 Flip 5G: Giảm tới 5 triệu đồng

Giá bán từ: 17,58 triệu đồng

Điện thoại màn hình gập vốn thuộc phân khúc cao cấp nhưng OPPO Find N3 Flip 5G hiện đã có mức giảm giá đáng kể, giúp nhiều người dùng có cơ hội trải nghiệm thiết kế gập mà trước đây còn khá đắt đỏ.

Điểm khác biệt của Find N3 Flip nằm ở thiết kế gập dọc nhỏ gọn, thuận tiện mang theo bên mình nhưng vẫn mở ra màn hình lớn khi sử dụng. Màn hình phụ bên ngoài (3,26 inch) hỗ trợ xem thông báo, trả lời nhanh hoặc chụp ảnh selfie bằng camera sau mà không cần mở máy.

OPPO Find N3 Flip 5G.

Hệ thống camera hợp tác cùng Hasselblad tiếp tục là điểm mạnh của thiết bị, đặc biệt ở khả năng chụp chân dung và xử lý màu sắc. Hiệu năng từ chip MediaTek Dimensity 9200 5G cũng đủ đáp ứng hầu hết nhu cầu từ làm việc đến giải trí nhờ bộ vi xử lý cao cấp và RAM lớn.

5. Samsung Galaxy S25 5G: Giảm tới 5,1 triệu đồng

Giá bán từ: 17,49 triệu đồng

Bên cạnh phiên bản Edge, Galaxy S25 5G cũng đang được nhiều hệ thống bán lẻ điều chỉnh giá. Đây là mẫu flagship phù hợp với người dùng thích điện thoại nhỏ gọn nhưng vẫn muốn có đầy đủ các tính năng cao cấp.

Máy sở hữu màn hình Dynamic AMOLED 2X 6,2 inch, vừa đủ để thao tác bằng một tay nhưng vẫn mang lại trải nghiệm hiển thị sắc nét. Chip Snapdragon 8 Elite for Galaxy đảm nhiệm toàn bộ sức mạnh xử lý, cho khả năng vận hành ổn định trong nhiều năm tới.

Samsung Galaxy S25 5G.

Một trong những ưu điểm của Galaxy S25 5G là hệ sinh thái phần mềm và chính sách cập nhật dài hạn của Samsung. Người dùng có thể sử dụng lâu dài, không lo lỗi mốt.