Đây là 6 sản phẩm hấp dẫn sắp được Apple trình làng

Mùa thu này, Apple sẽ ra mắt dòng sản phẩm iPhone cao cấp ít hơn thường lệ. Chúng ta chỉ mong đợi ba mẫu iPhone mới: iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max, và iPhone Ultra.

iPhone 17 Pro.

Nhưng bằng cách đẩy dòng iPhone 18 cơ bản và iPhone Air 2 sang đầu năm 2027, Apple sẽ sớm có 6 mẫu iPhone mới ra mắt vào năm 2027 - nhiều nhất từ trước tới nay.

Dòng sản phẩm năm 2027 của Apple:

✓iPhone Air 2: màn hình LTPO OLED 6.55 inch, độ phân giải 1.5K, tốc độ làm mới 120Hz

✓iPhone 18: màn hình LTPO OLED 6.3 inch, độ phân giải 1.5K, tốc độ làm mới 120Hz

✓iPhone 18e: màn hình LTPS OLED 6.12 inch, độ phân giải 1.5K, tốc độ làm mới 60Hz

✓Hoàn tất thử nghiệm khuôn mẫu cho dòng iPhone 19 Pro/ iPhone 19 Pro Max

✓Thử nghiệm khuôn mẫu màn hình gập rộng cho iPhone Ultra 2

Tin đồn cho thấy, ba mẫu iPhone đầu tiên sẽ được trình làng vào đầu năm 2027. 3 mẫu iPhone còn lại sẽ được công bố vào tháng 9/2027 với thiết kế đặc biệt - kỷ niệm 20 năm ra mắt iPhone.

Ảnh minh họa.

iPhone Air 2 và iPhone 18 sẽ giữ nguyên kích thước màn hình và công nghệ như các phiên bản tiền nhiệm. Tuy nhiên, chiếc iPhone 18e sẽ không hỗ trợ tính năng ProMotion. Ngoài ra, Apple có thể chuyển sang thiết kế Dynamic Island cho iPhone 18e thay vì thiết kế "tai thỏ" hiện tại. Tuy nhiên, do khủng hoảng bộ nhớ, việc iPhone 18e có những thay đổi tối thiểu để tránh tăng giá mạnh cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

Nhìn chung, năm 2027 sẽ là 1 năm vô cùng sôi động với các fan hâm mộ của "Nhà Táo".

Chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thêm thông tin về các sản phẩm của Apple trong các tin bài tiếp theo, mời quý độc giả đón đọc!