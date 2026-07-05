Ra mắt điện thoại màn hình kép có màn E-Ink màu đầu tiên thế giới

BigMe vừa chính thức giới thiệu mẫu điện thoại màn hình E-ink mới nhất mang tên HiBreak Dual 2 trên nền tảng Kickstarter. Đây được xem là chiếc điện thoại màn hình E-ink màu kép cỡ lớn đầu tiên trên thế giới, được phát triển dựa trên phiên bản HiBreak Dual trước đó.

Điểm nổi bật của HiBreak Dual 2 là hai màn hình lớn. Mặt trước của điện thoại được trang bị màn hình E-ink màu 6,13 inch, lý tưởng cho việc đọc sách, ghi chú và sử dụng trong thời gian dài mà không gây mỏi mắt.

Mặt sau của máy có màn hình LCD 5 inch, phục vụ cho các tác vụ hàng ngày như xem video, duyệt ứng dụng và xem ảnh màu. Sự cải tiến này đánh dấu bước tiến lớn so với HiBreak Dual đời đầu, vốn chỉ có màn hình LCD nhỏ 1,85 inch ở mặt sau.

Ngoài ra, HiBreak Dual 2 còn hỗ trợ bút cảm ứng, cho phép người dùng ghi chú hoặc phác thảo trực tiếp trên màn hình E-ink, mang lại cảm giác như viết trên giấy. Về cấu hình, chiếc điện thoại này được trang bị chip Dimensity 8300 mạnh mẽ, thay thế cho chip MediaTek Dimensity 1080 của phiên bản trước, đồng thời hỗ trợ mạng 5G. Máy chạy hệ điều hành Android 16 ngay từ khi xuất xưởng, nâng cấp đáng kể so với Android 14 của phiên bản trước.

Về giá cả, BigMe đã đưa ra hệ thống giá theo từng bậc cho những người ủng hộ. Giá ưu đãi cho người đặt hàng sớm bắt đầu từ 699 USD (khoảng 18,38 triệu đồng) và 769 USD (khoảng 20,2 triệu đồng). Khi áp dụng giá Kickstarter tiêu chuẩn, phiên bản Standard Edition có giá khởi điểm là 899 USD (khoảng 23,6 triệu đồng), trong khi phiên bản Kickstarter Exclusive Edition có giá từ 989 USD (khoảng 26 triệu đồng).

Trong năm qua, BigMe đã không ngừng mở rộng dòng sản phẩm màn hình e-ink của mình, từ điện thoại đến máy tính bảng, máy đọc sách, màn hình và khung ảnh kỹ thuật số. HiBreak Dual 2 được xem là chiếc điện thoại tham vọng nhất của hãng cho đến nay.