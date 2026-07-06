Dân mạng "rùng mình" với "con quái vật" Erling Haaland vừa đè bẹp Brazil tại World Cup 2026

Đội tuyển Brazil đã chính thức trở thành cựu vương tại World Cup 2026 sau thất bại 1 - 2 trước Na Uy ở vòng 1/8. Dù sở hữu nhiều ngôi sao trong đội hình, đại diện Nam Mỹ vẫn không thể ngăn cản một Erling Haaland thi đấu bùng nổ. Tiền đạo mang áo số 9 ghi liền hai bàn thắng trong những phút cuối trận, giúp Na Uy tạo nên cú sốc lớn và lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết World Cup.

Erling Haaland được ví như "con quái vật" tại World Cup 2026.

Dân mạng "nổi da gà" với Erling Haaland

Ngay sau khi trận đấu khép lại, cái tên Haaland phủ kín mạng xã hội Việt Nam. Hàng loạt fanpage bóng đá cùng các Facebooker liên tục đăng bài về màn trình diễn của chân sút người Na Uy, trong đó cụm từ "con quái vật" xuất hiện với tần suất dày đặc.

Một fanpage bóng đá thu hút hàng nghìn lượt tương tác với dòng trạng thái ngắn gọn nhưng đầy cảm xúc: "HAALANDDDDDDDDDDDDDDDDD. QUÁI VẬT THẬT SỰ~!". Chỉ sau ít phút, bài đăng nhận được hàng nghìn lượt thích cùng hàng trăm bình luận đồng tình. Nhiều người cho rằng chỉ cần Haaland có một khoảnh khắc, cục diện trận đấu có thể thay đổi hoàn toàn.

Facebooker Phan Linh Trang cũng không giấu được sự phấn khích khi chỉ viết đúng một từ: "Haaland!!!", trong khi phía dưới, Facebooker Công Quốc Lê bình luận đầy hào hứng: "2-000000" trước khi Brazil có bàn rút ngắn tỷ số. Dù ngắn gọn, những chia sẻ này nhanh chóng nhận được nhiều lượt tương tác từ bạn bè.

Trong khi đó, fanpage VTV24 mô tả chiến thắng của Na Uy bằng câu nói đầy ấn tượng: "Trên Haaland, dưới Nyland, song Lan đã chấm dứt chuỗi bất bại của Brazil tại World Cup 2026". Bài đăng khiến nhiều người chú ý khi nhắc đến bộ đôi chơi nổi bật nhất của đại diện Bắc Âu.

Facebooker Đỗ Trung Quân lại nhìn trận đấu dưới góc độ lịch sử khi viết: "Na Uy - Brasil: 2-1. Hơn một thập kỷ qua, đội tuyển nào thắng Nhật Bản trước vòng 1/8, đội tuyển ấy không thể nâng cúp vô địch. Brasil về". Dòng trạng thái nhanh chóng được chia sẻ trong nhiều hội nhóm bóng đá.

Nhiều cư dân mạng thừa nhận họ thực sự "rùng mình" trước khả năng kết liễu trận đấu của Haaland. Không ít bình luận cho rằng Brazil đã chơi không hề tệ, nhưng chỉ cần tiền đạo số 9 của Na Uy xuất hiện đúng thời điểm là mọi nỗ lực của hàng phòng ngự đều sụp đổ.

Một Facebooker bình luận: "Xem Haaland đá mà nổi da gà. Cảm giác mỗi lần anh ấy chạm bóng là Brazil sẽ gặp nguy hiểm". Tài khoản khác nhận xét: "Đúng là con quái vật. Đá với Brazil mà lạnh lùng như đá giao hữu". Trong khi một người hâm mộ bình luận: "Không cần nhiều cơ hội, Haaland chỉ cần đúng hai lần là kết thúc luôn trận đấu".

Bên cạnh Haaland, thủ môn Nyland cũng nhận được vô số lời khen. Nhiều Facebooker cho rằng nếu không có màn trình diễn xuất sắc của người gác đền Na Uy trong phần lớn thời gian thi đấu, Haaland đã không có cơ hội trở thành người hùng ở cuối trận.

Haaland được dân mạng réo tên.

Cả 2 bàn thắng của Na Uy đều do Haaland thực hiện.

Một thống kê thú vị được dân mạng nhắc lại.

Thủ thành Nyland cũng được nhắc tên.

Chèo thuyền Viking tiếp tục "viral"

Sau tiếng còi mãn cuộc, màn ăn mừng "chèo thuyền Viking" của toàn đội Na Uy tiếp tục trở thành chủ đề được chia sẻ rộng rãi. Fanpage Chuyện của Hà Nội viết: "Không biết Na Uy đi xa được bao nhiêu nhưng quả ăn mừng chèo thuyền Viking này thì chắc chắn sẽ còn được nhớ dài dài! Iconic thực sự!". Trong khi VTV24 cũng hài hước đăng tải dòng trạng thái: "Đến giờ chèo thuyền rồi".

Ở chiều ngược lại, hình ảnh Neymar bật khóc khiến nhiều người không khỏi xót xa. Fanpage VTV24 đăng bức ảnh ngôi sao Brazil rơi nước mắt kèm dòng chia sẻ: "Nước mắt Neymar rơi, cuộc chơi kết thúc". Bài viết nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt cảm xúc, trong đó nhiều người bày tỏ sự tiếc nuối cho thế hệ vàng của bóng đá Brazil.

Dù cảm thấy tiếc cho Selecao, phần lớn người hâm mộ đều thừa nhận chiến thắng thuộc về đội chơi bản lĩnh hơn. Với cú đúp vào lưới Brazil cùng màn trình diễn khiến cả thế giới phải nhắc tên, Erling Haaland thêm một lần khẳng định vì sao anh đang được xem là tiền đạo đáng sợ bậc nhất World Cup 2026, còn Na Uy từ hiện tượng đã thực sự trở thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch.

"Đến giờ chèo thuyền".

Chèo thuyền Viking trở thành hiện tượng mạng.