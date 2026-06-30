Apple tiếp tục thắng đậm trong năm nay

Trong khi rất nhiều công ty công nghệ lớn khác đang chật vật với chi phí linh kiện tăng cao, Apple đang hướng đến sự tăng trưởng trên hầu hết mọi lĩnh vực trong năm 2026.

Vào tuần trước, một số mẫu iPad và MacBook đột nhiên tăng giá. Tuy nhiên, iFan không cần lo lắng về sự ổn định tài chính dài hạn và kết quả doanh số bán hàng của Apple trong các ngành công nghiệp chủ chốt - vốn đã được công ty đã thống trị trong nhiều năm. Một báo cáo mới của Counterpoint Research đã minh chứng điều này.

Dòng iPhone 17.

Nói tóm lại, không gì có thể ngăn cản sự mở rộng của iPhone, iPad và Apple Watch, ít nhất là về thị phần.

Samsung không có cơ hội trong năm nay

Trong nhiều năm qua, các công ty phân tích như Counterpoint, IDC và Omdia liên tục công bố các ước tính hàng quý và hàng năm về lượng xuất xưởng điện thoại thông minh toàn cầu. Cuộc chiến giành vị trí dẫn đầu giữa Samsung và Apple đã diễn ra vô cùng gay cấn (và hấp dẫn) trong một thời gian dài.

Năm nay, doanh số iPhone của Apple được dự báo "không thay đổi" so với năm 2025. Trong khi đó, với "hầu hết" các đối thủ hàng đầu khác đang đối mặt với sự sụt giảm hai chữ số về lượng điện thoại xuất xưởng.

Thị phần các sản phẩm của Apple qua các năm.

Apple vẫn giữ được doanh số của mình ở mức không đổi và cải thiện thị phần từ 23% lên 25%. Nói cách khác, "Nhà Táo" gần như chắc chắn sẽ dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh một cách tương đối thoải mái vào năm 2026... bất kể iPhone Ultra màn hình gập có thực sự được bán ra vào cuối năm hay không.

iPad đang trở nên đắt hơn

Điều đáng kinh ngạc là Apple vẫn ghi nhận mức tăng cả số lượng và thị phần trong thị trường máy tính bảng. Gần 4/10 máy tính bảng bán ra trên toàn thế giới năm nay là iPad. Trong đó, bộ đôi iPad Air sử dụng chip M4 cực kỳ phổ biến, tiếp theo là các sản phẩm mạnh mẽ của năm ngoái như iPad Pro (M5) và các phiên bản iPad cơ bản và iPad mini được nâng cấp dự kiến ​​ra mắt vào cuối năm 2026.

Apple Watch và Mac cũng ấn tượng không kém

Dù thị phần 12% của Mac trong năm nay có vẻ khiêm tốn khi đặt cạnh những dự báo tăng trưởng của iPhone và iPad, đây vẫn là bước tiến đáng chú ý. Từ mức 9% trong năm 2025, Apple được kỳ vọng sẽ nâng thị phần máy tính Mac lên 12%, đồng thời tăng lượng xuất xưởng tới 23%. Thành tích này càng nổi bật trong bối cảnh thị trường laptop toàn cầu được dự báo sẽ giảm 11%.

MacBook Neo được dự báo sẽ trở thành một trong những sản phẩm thành công nhất của Apple. Trong khi đó, Apple Watch SE 3 và Apple Watch Ultra 3 cũng được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tăng trưởng ở thị trường đồng hồ thông minh, góp phần nâng thị phần của Apple từ 20% trong năm trước lên 23% vào năm 2026.

Theo dự báo, Apple sẽ thiết lập kỷ lục mới về thị phần ở các thị trường smartphone, máy tính bảng và laptop trong năm nay. Riêng mảng đồng hồ thông minh không đạt mức thị phần cao kỷ lục nhưng vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực khi sản lượng năm 2026 được kỳ vọng tăng 1% so với năm 2025. Dù mức tăng không lớn, đây vẫn là kết quả đáng khích lệ khi thị trường công nghệ còn nhiều biến động. Nguyên nhân là smartwatch ít phụ thuộc vào chip nhớ hơn smartphone và tablet, nhờ đó hạn chế được tác động từ đà tăng giá linh kiện. Điều này cũng đồng nghĩa Apple Watch Series 11 và Apple Watch Ultra 4 có thể giữ nguyên mức giá so với thế hệ trước.