Nữ streamer tới khách sạn cùng fan, "phí gặp mặt" hơn 1 tỷ đồng và cái kết đắng

Tháng trước, Viện kiểm soát Khu Thương mại tự do Tiền Hải - Xà Khẩu ở Thâm Quyến, Trung Quốc công bố kết quả điều tra một vụ lừa đảo từng gây xôn xao dư luận. Theo đó, một nữ streamer tên Tiểu Lâm nhận lời gặp mặt một người đàn ông họ Thẩm, với khoản thù lao được hứa hẹn lên tới 300.000 tệ (khoảng 1 tỷ đồng). Thế nhưng, số tiền này thực chất là tiền giả, hơn nữa nữ streamer còn bị đối phương lừa mất 10.000 tệ (khoảng 36 triệu đồng).

Xây dựng hình tượng doanh nhân giàu có

Theo thông tin được công bố, nghi phạm họ Thẩm có thu nhập thấp, thậm chí số tiền dùng để tặng quà cho nữ streamer cũng là tiền vay mượn. Tuy nhiên, anh ta hiểu rõ cách vận hành của ngành livestream và biết rằng chỉ cần liên tục chi tiền tặng quà trong thời gian đầu sẽ nhanh chóng chiếm lòng tin của của streamer. Vì thế, mỗi ngày anh ta đều xuất hiện đúng giờ trong phòng phát sóng của Tiểu Lâm. Trong khi nhiều người còn cân nhắc trước tặng quà có giá trị lớn, anh ta liên tục tặng những món quà đắt tiền, nhanh chóng trở thành "fan top 1".

Người đàn ông họ Thẩm "mạnh tay" chi tiền để trở thành fan số 1. (Ảnh AI)

Là một streamer giải trí sống nhờ tiền donate, Tiểu Lâm đặc biệt quan tâm đến vị "mạnh thường quân" hào phóng này. Trong các cuộc trò chuyện riêng, anh ta tự nhận mình là sếp của một công ty xây dựng, thường xuyên khoe những hợp đồng hàng triệu tệ. Trên mạng xã hội, anh ta cũng đăng tải hình ảnh xe sang, biệt thự và những buổi tiệc xa hoa, điều này khiến Tiểu Lâm hoàn toàn tin rằng đây là một doanh nhân giàu có.

Sau khi tạo dựng đủ lòng tin, anh ta gửi tin nhắn đề nghị gặp Tiểu Lâm ngoài đời, hứa sẽ trả 300.000 tệ ngay tại chỗ nếu cô đồng ý gặp mặt. Đối với một nữ streamer có thu nhập không ổn định, đây là khoản tiền rất lớn. Gần như không do dự, Tiểu Lâm đồng ý và cả hai hẹn gặp tại một khách sạn ở Thâm Quyến.

Đúng như lời hứa, anh ta mang theo một chiếc túi lớn, bên trong chứa nhiều cọc tiền. Anh ta đặt chiếc túi lên bàn và nói bên trong có 200.000 tệ, còn 100.000 tệ còn lại sẽ chuyển khoản sau.

Tiểu Lâm cầm thử những cọc tiền, cảm giác và cách niêm phong đều giống tiền thật nên hoàn toàn yên tâm. Sau đó, hai người được cho là đã phát sinh quan hệ tình dục.

Kịch bản lừa đảo không chút sơ hở

Sau khi mọi việc kết thúc, người đàn ông họ Thẩm này bất ngờ nói tài khoản ngân hàng của mình vừa bị đóng băng, cần gấp 10.000 tệ để xoay vòng công việc. Anh ta hứa rằng, khi tài khoản được mở lại sẽ hoàn trả ngay số tiền vay, đồng thời chuyển luôn 100.000 tệ còn thiếu.

Nhìn chiếc túi được cho là chứa 200.000 tệ trên bàn, Tiểu Lâm tin rằng khoản vay nhỏ này không đáng kể đối với một "đại gia" như anh Thẩm.

Tiểu Lâm phát hiện toàn bộ số tiền đều là giả. (Ảnh AI)

Không chút nghi ngờ, cô lập tức chuyển khoản 10.000 tệ qua WeChat. Nhận được tiền, anh ta ngồi thêm một lúc rồi lấy lý do có việc gấp và nhanh chóng rời đi.

Sau khi đối phương rời khỏi khách sạn, Tiểu Lâm bắt đầu nghĩ đến việc sẽ sử dụng khoản 300.000 tệ như thế nào. Đến khi mở các cọc tiền ra kiểm tra, cô mới phát hiện tờ tiền mỏng hơn bình thường và bề mặt rất trơn. Lật mặt sau của tờ tiền, cô chết lặng khi nhận ra đây là loại tiền giả được ngân hàng cho nhân viên luyện kỹ năng đếm tiền, hoàn toàn không có giá trị lưu thông. Khi kiểm tra toàn bộ chiếc túi, cô choáng váng phát hiện tất cả đều là tiền giả.

Sau đó, cô cố liên lạc nhưng nhận ra mình đã bị anh ta chặn mọi phương thức liên lạc.

Nghi phạm bị bắt sau một tháng

Ngay sau đó, Tiểu Lâm trình báo vụ việc với cảnh sát. Sau một tháng điều tra, lực lượng chức năng đã bắt giữ người này tại một quán Internet ở Thâm Quyến.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai đã mua số giả này với giá chỉ vài chục tệ, còn 10.000 tệ lừa được từ Tiểu Lâm đã tiêu xài hết.

Đến tháng 9/2025, Viện Kiểm sát Nhân dân Khu Thương mại tự do Tiền Hải - Xà Khẩu truy tố Thẩm về tội lừa đảo. Tòa án xác định bị cáo đã cố ý dùng thông tin giả, che giấu sự thật nhằm chiếm đoạt tài sản của người khác, đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo.

Cuối cùng, mới đây tòa tuyên phạt người đàn ông này án tù cùng tiền phạt theo đề nghị của Viện kiểm sát. Số tiền 10.000 tệ bị chiếm đoạt cũng đã được thu hồi và trả lại cho nạn nhân.