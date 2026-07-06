Pin iPhone 18 Pro Max “khủng” đến mức nào?

Chỉ còn khoảng 2 tháng trước thời điểm Apple dự kiến ra mắt thế hệ iPhone mới, nhiều thông tin về dòng iPhone 18 đã liên tục xuất hiện. Mới đây, hồ sơ chứng nhận từ cơ quan 3C của Trung Quốc tiếp tục hé lộ dung lượng pin của 2 mẫu cao cấp là iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max.

iPhone 18 Pro sẵn sàng sở hữu pin khủng nhất cho đến nay đối với iPhone.

Theo thông tin được chia sẻ, iPhone 18 Pro sẽ được trang bị viên pin có dung lượng khoảng 4.419 mAh, tăng nhẹ so với mức 4.174 mAh trên iPhone 17 Pro. Trong khi đó, iPhone 18 Pro Max được cho là sẽ sở hữu viên pin lên tới 5.517 mAh đối với phiên bản quốc tế sử dụng khe nano-SIM vật lý.

Mặc dù vậy, phiên bản iPhone 18 Pro Max dành cho một số thị trường chỉ hỗ trợ eSIM có thể được trang bị viên pin nhỏ hơn, khoảng 5.396 mAh. Dù vậy, cả 2 đều cao hơn đáng kể so với mức khoảng 5.028 mAh trên iPhone 17 Pro Max.

Nếu những thông tin này chính xác, đây được xem là lần đầu tiên một mẫu iPhone Pro Max vượt mốc 5.500 mAh, đánh dấu bước tiến đáng kể về dung lượng pin trên dòng điện thoại cao cấp của Apple.

Không chỉ tăng dung lượng pin, nhiều nguồn tin cho biết Apple cũng sẽ tiếp tục cải thiện hiệu quả sử dụng năng lượng nhờ trang bị cho dòng iPhone 18 Pro chip dựa trên tiến trình tiên tiến hơn, đồng nghĩa thời lượng sử dụng thực tế có thể tăng nhiều hơn mức chênh lệch về dung lượng pin.

Nhiều cải tiến khác cũng sẽ giúp Apple kéo dài thời lượng pin cho iPhone 18 Pro Max.

Trước đó, một số báo cáo cũng cho rằng Apple đang nâng cấp hệ thống quản lý nguồn, tối ưu iOS và cải thiện khả năng tiết kiệm điện của màn hình LTPO OLED thế hệ mới. Sự kết hợp giữa pin lớn hơn và phần cứng tiết kiệm điện được kỳ vọng sẽ giúp iPhone 18 Pro Max trở thành mẫu iPhone có thời lượng pin tốt nhất từ trước đến nay.

Ngoài pin, dòng iPhone 18 Pro được đồn đoán sẽ có nhiều thay đổi về phần cứng như chip A20 Pro, camera được nâng cấp và hệ thống tản nhiệt mới nhằm duy trì hiệu năng ổn định trong thời gian dài.

Dẫu vậy, cần lưu ý rằng các thông số từ chứng nhận 3C chưa phải xác nhận chính thức từ Apple. Trong quá khứ, dữ liệu từ các cơ quan chứng nhận thường phản ánh khá chính xác dung lượng pin của sản phẩm sắp ra mắt, nhưng vẫn có khả năng thay đổi trước khi thiết bị được giới thiệu.

Theo thông lệ, Apple nhiều khả năng sẽ công bố dòng iPhone 18 vào tháng 9 tới. Đó là thời đim dung lượng pin, thời lượng sử dụng cũng như các nâng cấp về hiệu năng sẽ được xác nhận đầy đủ.