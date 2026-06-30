Galaxy M47 trình làng với pin “khủng”, cam kết cập nhật tới 6 năm

Galaxy M47 được đánh giá như một làn gió mới trong phân khúc tầm trung khi mang lại sự cân bằng cho người dùng. Dù ra mắt vào thời điểm chi phí sản xuất và linh kiện đang leo thang, Samsung vẫn giữ mức giá phải chăng cho sản phẩm này.

Hai lựa chọn màu sắc của Galaxy M47.

Cụ thể, Galaxy M47 được giới thiệu tại thị trường Ấn Độ với giá khởi điểm là 22.999 Rupee (khoảng 6,38 triệu đồng), đã bao gồm các mã giảm giá và chính thức mở bán trên Amazon từ ngày 4/7. Ở mức giá này, Galaxy M47 sở hữu những thông số phần cứng ấn tượng so với các đối thủ cùng phân khúc.

Theo đó, Galaxy M47 được trang bị màn hình Super AMOLED kích thước lớn 6,7 inch, độ phân giải FHD+ cùng tần số quét 120Hz mượt mà. Trải nghiệm giải trí được hoàn thiện hơn nhờ hệ thống loa stereo kép sống động. Pin dung lượng lớn lên đến 6.000 mAh mang đến khả năng sạc nhanh có dây công suất 45W, tuy nhiên người dùng cần lưu ý bộ sạc tương thích sẽ được bán riêng thay vì đi kèm trong hộp.

Về cấu hình, Galaxy M47 sử dụng chip Snapdragon 6 Gen 3, vốn được sản xuất trên tiến trình 4nm tiên tiến cho hiệu năng ổn định và tiết kiệm năng lượng. Sản phẩm đi kèm dung lượng RAM LPDDR5X lên đến 8 GB và bộ nhớ trong UFS 3.1 lên đến 256 GB. Đối với những người có nhu cầu lưu trữ dữ liệu lớn, thiết bị vẫn giữ lại khe cắm thẻ nhớ microSD, cho phép mở rộng không gian lưu trữ lên đến 2TB.

Đáng chú ý, Samsung đã thiết kế mẫu điện thoại này để trở nên thân thiện hơn với các game thủ nhờ tính năng Bypass Charging, cho phép người dùng cắm sạc khi đang chơi game mà dòng điện sẽ truyền trực tiếp đến bộ xử lý thay vì nạp vào pin. Nhờ đó, máy giảm thiểu được lượng nhiệt tỏa ra, ngăn ngừa tình trạng quá nhiệt và hạn chế hiện tượng hao pin quá mức trong các phiên chơi game kéo dài.

Camera đáp ứng các nhu cầu chụp ảnh cơ bản.

Khả năng nhiếp ảnh của Galaxy M47 cũng rất hứa hẹn với hệ thống camera đa dụng. Mặt sau của máy gồm camera chính 50 MP tích hợp công nghệ chống rung quang học (OIS), kết hợp camera siêu rộng và macro để chụp cận cảnh. Ở phía trước, camera selfie có độ phân giải 12MP. Hệ thống này hỗ trợ đầy đủ tính năng chụp đêm chuyên dụng và khả năng quay video chất lượng 4K.

Bên cạnh phần cứng, điểm nổi bật thực sự giúp Galaxy M47 vượt trội là thời gian hỗ trợ phần mềm dài hạn. Samsung gần như xóa nhòa khoảng cách với các dòng máy cao cấp khi đưa ra lời hứa cung cấp tới 6 bản cập nhật hệ điều hành lớn và 6 năm cập nhật bảo mật liên tục.

Cuối cùng, Galaxy M47 sẽ lên kệ với hai tùy chọn màu sắc thời trang là Đỏ Rogue và Xanh Blaze, đồng thời tích hợp sẵn nền tảng bảo mật phần cứng Knox Vault cùng chip kết nối NFC tiện lợi.