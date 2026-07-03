Galaxy S27 Ultra sẽ đắt xắt ra miếng

Samsung sẽ mang đến một trong những nâng cấp đáng chú ý nhất trên Galaxy S27 Ultra khi trang bị chuẩn bộ nhớ UFS 5.0. Theo các thông tin rò rỉ, đây sẽ là thế hệ bộ nhớ mới với tốc độ đọc và ghi dữ liệu gần gấp đôi so với UFS 4.1, đồng thời cải thiện khoảng 40% hiệu quả sử dụng năng lượng.

Trên lý thuyết, đây là bước tiến quan trọng đối với những người thường xuyên xử lý các tác vụ nặng như quay video độ phân giải cao, chỉnh sửa nội dung, chơi game hay khai thác các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) trên điện thoại. Tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh hơn cũng giúp việc mở ứng dụng, sao chép tập tin và xử lý đa nhiệm trở nên mượt mà hơn.

Ảnh minh họa.

Tuy nhiên, cuộc khảo sát được thực hiện với người dùng cho thấy sự hào hứng dành cho công nghệ mới đi kèm với không ít lo lắng. Hơn 47% người tham gia cho biết việc Galaxy S27 Ultra sử dụng UFS 5.0 có thể khiến giá bán của thiết bị tăng lên đáng kể, đủ để họ cân nhắc chuyển sang lựa chọn một mẫu smartphone khác.

Trong khi đó, khoảng 38% người được hỏi cho biết sẵn sàng chi thêm nếu Galaxy S27 Ultra thực sự kết hợp chip xử lý tiến trình 2 nm với bộ nhớ UFS 5.0. Mặc dù bước chuyển từ tiến trình 3 nm lên 2 nm có thể chưa tạo ra khác biệt rõ rệt trong các tác vụ hằng ngày nhưng sự kết hợp giữa bộ xử lý mới và chuẩn lưu trữ tốc độ cao hứa hẹn mang lại hiệu năng vượt trội cho nhóm người dùng chuyên nghiệp hoặc có nhu cầu sử dụng cường độ cao.

Nhiều người dùng mong muốn bút S Pen sẽ được hỗ trợ Bluetooth trở lại.

Khoảng 15% số người tham gia khảo sát cho biết họ không quá quan tâm đến việc điện thoại sử dụng chuẩn bộ nhớ nào, miễn là trải nghiệm tổng thể vẫn đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng.

Lo ngại về giá bán không phải là không có cơ sở. Ngành công nghiệp điện tử đang tiếp tục chịu ảnh hưởng từ tình trạng khan hiếm chip nhớ trên toàn cầu do nhu cầu dành cho bộ nhớ phục vụ các trung tâm dữ liệu AI ngày càng tăng mạnh. Điều này khiến giá thành của các linh kiện bộ nhớ tiếp tục chịu áp lực tăng.

Việc Galaxy S27 Ultra được trang bị chuẩn UFS 5.0 – vốn là công nghệ mới hơn và có chi phí sản xuất cao hơn sẽ khiến chi phí sản xuất thiết bị tăng theo.

Không chỉ Samsung, các hãng điện thoại khác cũng đang chịu sức ép tương tự. Trước đó, Apple đã nhiều lần tìm cách hấp thụ chi phí linh kiện nhằm giữ sức cạnh tranh tại nhiều thị trường nhưng cuối cùng vẫn sẽ điều chỉnh giá bán của iPhone 18 Pro do chi phí bộ nhớ và linh kiện tiếp tục leo thang. Nếu xu hướng này kéo dài, dòng Galaxy S27 cũng khó tránh khỏi khả năng tăng giá, trừ khi Samsung có thể tìm ra giải pháp để cân đối chi phí sản xuất.