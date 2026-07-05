Tin vui cho những người đợi iPhone 18 và iPhone 18e

Theo nhà phân tích chuỗi cung ứng Ming-Chi Kuo, các mẫu iPhone 18 và iPhone 18e giá phải chăng sẽ được trang bị RAM 9GB, tăng từ 8GB trên iPhone 17 và iPhone 17e.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Kuo cho biết, việc tăng RAM thêm 1GB sẽ đảm bảo các tính năng Apple Intelligence tiếp tục hoạt động mượt mà trên cả hai thiết bị.

Ảnh minh họa.

Các mẫu iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra màn hình gập sẽ có cùng RAM 12GB như các mẫu iPhone 17 Pro.

Apple dự kiến ​​ra mắt iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Ultra vào tháng 9 năm nay trong khi iPhone 18, iPhone 18e và iPhone Air thế hệ thứ hai sẽ được trình làng vào khoảng tháng 3 năm 2027.

Ngay cả với dung lượng RAM tăng lên 9GB, hai tính năng Apple Intelligence mới đi kèm với iOS 27 sẽ không khả dụng trên iPhone 18 và iPhone 18e, bao gồm khả năng tùy chỉnh biểu cảm và tốc độ giọng nói của Siri và "cải thiện đáng kể độ chính xác" cho tính năng chuyển giọng nói thành văn bản. Điều này là do mô hình Apple Intelligence tiên tiến nhất trên thiết bị hỗ trợ hai tính năng đó yêu cầu tối thiểu RAM 12GB.

Dung lượng RAM đã được xác nhận cho dòng iPhone 17:

- iPhone 17e: 8GB

- iPhone 17: 8GB

- iPhone 17 Pro: 12GB

- iPhone 17 Pro Max: 12GB

Ảnh minh họa.

Dung lượng RAM dự kiến của dòng iPhone 18 và iPhone Ultra:

- iPhone 18e: 9GB

- iPhone 18: 9GB

- iPhone 18 Pro: 12GB

- iPhone 18 Pro Max: 12GB

- iPhone Ultra: 12GB

- iPhone Air 2: 12GB.

RAM và chip nhớ NAND hiện đang đắt đỏ do thiếu nguồn cung, khiến Apple phải tăng giá hơn chục sản phẩm vào tháng trước. Hiện tại, iPhone vẫn chưa tăng giá nhưng các nhà phân tích ước tính, iPhone 18 và iPhone 18e có thể đắt hơn iPhone 17 và iPhone 17e từ 100 - 200 USD (từ 2,6 - 5,2 triệu đồng).