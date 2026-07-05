Giá hàng loạt siêu phẩm của Samsung bị rò rỉ

Tin đồn mới nhất cho biết, sự kiện Galaxy Unpacked tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 22/7. Vào ngày đó, Samsung dự kiến ​​sẽ giới thiệu Galaxy Z Fold 8, Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Flip 8, Galaxy Watch 9 và Watch Ultra 2.

Ảnh minh họa.

Giá dự kiến ​​cho các mẫu điện thoại màn hình gập Galaxy Z mới và dòng Galaxy Watch mới

Một báo cáo từ ấn phẩm WinFuture (Đức) cho biết, mức giá dự kiến ​​bằng Euro cho các thiết bị nói trên như sau:

- Samsung Galaxy Z Flip 8 256 GB - 1.299 Euro - cao hơn 100 Euro so với Galaxy Z Flip 7 (1.486 USD).

- Samsung Galaxy Z Flip 8 512 GB - 1.499 Euro - cao hơn 180 Euro so với Galaxy Z Flip 7 (1.715 USD).

- Samsung Galaxy Z Fold 8 256 GB - 1.999 Euro (2.287 USD).

- Samsung Galaxy Z Fold 8 512 GB - 2.199 Euro (2.516 USD).

- Samsung Galaxy Z Fold 8 1 TB - 2.599 Euro (2.973 USD).

- Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 256 GB - 2.199 Euro - cao hơn 100 Euro so với giá Galaxy Z Fold 7 (2.516 USD).

- Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 512 GB - 2.399 Euro - cao hơn 180 Euro so với giá Galaxy Z Fold 7 (2.745 USD).

- Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra 1 TB - 2.799 Euro - cao hơn 280 Euro so với giá Galaxy Z Fold 7 (3.202 USD).

- Samsung Galaxy Watch 9 40 mm Bluetooth - 409 Euro, cao hơn 40 Euro so với Galaxy Watch 8 (468 USD).

- Samsung Galaxy Watch 9 40 mm LTE - 459 Euro, cao hơn 50 Euro so với Galaxy Watch 8 (525 USD).

- Samsung Galaxy Watch 9 44 mm Bluetooth - 439 Euro, cao hơn 30 Euro so với Galaxy Watch 8 (502 USD).

- Samsung Galaxy Watch 9 44 mm LTE - 489 Euro, cao hơn 30 Euro so với Galaxy Watch 8 (559 USD).

- Samsung Galaxy Watch Ultra 2 LTE - 749 Euro, cao hơn 50 Euro so với Galaxy Watch Ultra đời đầu, ra mắt năm 2024 (857 USD).

Nói cách khác, người dùng tại Châu Âu sẽ phải chi nhiều tiền hơn cho dòng sản phẩm mới của Samsung, ít nhất là 30 Euro (khoảng 903 nghìn đồng).

Dự kiến ​​dung lượng pin của Galaxy Z Fold 8 sẽ tăng đáng kể

Galaxy Z Fold 8 dự kiến ​​có pin 5.000 mAh. Samsung cũng tăng tốc độ sạc có dây lên 45W từ 25W của Galaxy Z Fold 7 năm ngoái, vốn có pin 4.400 mAh. Galaxy Z Fold 8 Wide là phiên bản màn hình gập kiểu sách rộng hơn, mỏng hơn một chút, đi kèm pin 4.800 mAh.

Ảnh concept Galaxy Z Fold 8.

Cuối cùng, chiếc Galaxy Z Flip 8 với màn hình gập kiểu vỏ sò ​​sẽ được trang bị pin 4.300 mAh, cùng dung lượng với mẫu Galaxy Z Fip 7 năm ngoái.