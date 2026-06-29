Mẫu iPhone mới giảm giá tại Việt Nam nhưng vẫn lép vế so với iPhone 15 và 17

Dù được Counterpoint Research xếp hạng là mẫu smartphone bán chạy nhất thế giới trong năm 2025, iPhone 16 lại không đạt sức hút tương xứng tại thị trường Việt Nam. Sau nhiều lần điều chỉnh tăng giá, mẫu máy này hiện chỉ được các đại lý giảm nhẹ nhằm kích cầu.

iPhone 16 giảm khoảng 600.000 đồng so với tháng trước.

Theo ghi nhận, iPhone 16 phiên bản bộ nhớ trong 128 GB đang được bán với giá khoảng 20,39 triệu đồng, thấp hơn khoảng 600.000 đồng so với tháng trước. Đây là mức giá rất đáng chú ý trong bối cảnh Apple vừa tuyên bố tăng giá bán một số sản phẩm của hãng, mặc dù vậy, giới phân tích cho rằng mức điều chỉnh này chưa tạo ra sự bứt phá về doanh số cho sản phẩm.

Một chuyên gia trong ngành nhận định, iPhone 16 vẫn duy trì lượng tiêu thụ ổn định nhưng không còn giữ vị trí dẫn đầu. Doanh số của mẫu máy này hiện xếp sau iPhone 17 và iPhone 15, phản ánh xu hướng người dùng ưu tiên thế hệ mới hoặc các sản phẩm có mức giá dễ tiếp cận hơn. Ngay cả khi iPhone 15 không hỗ trợ Apple Intelligence, điều đó không có nghĩa iPhone 16 đủ hấp dẫn người dùng Việt.

Dĩ nhiên, iPhone 16 vẫn ghi điểm ở trải nghiệm sử dụng nhờ thiết kế nhỏ gọn, hiệu năng mạnh và hệ thống camera ổn định. Tuy nhiên, sản phẩm cũng tồn tại một số điểm hạn chế như màn hình chỉ hỗ trợ tần số quét 60 Hz, dung lượng lưu trữ thấp, thời lượng pin ở mức trung bình và không được trang bị ống kính telephoto. Trong số này, dung lượng lưu trữ, tần số quét và thời lượng pin là những nhược điểm lớn khi so sánh với iPhone 17.

Nhưng sản phẩm vẫn có nhiều tính năng kém xa iPhone 17.

Ngoài iPhone 15 và iPhone 17, trong phân khúc cận cao cấp, iPhone 16 còn phải cạnh tranh với nhiều mẫu điện thoại Android mới như Galaxy S26, OPPO Find X9s, vivo X300 hay Xiaomi 17. Đây là những thiết bị sở hữu màn hình tần số quét cao, pin lớn và hệ thống camera đa dạng hơn.

Mặc dù vậy, iPhone 16 vẫn có lợi thế so với các đối thủ Android nhờ hệ sinh thái Apple, hiệu năng ổn định và giá trị sử dụng lâu dài. Việc giảm giá trong thời gian gần đây được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện sức mua của sản phẩm trên thị trường.