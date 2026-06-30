Xiaomi 18 gây bất ngờ với pin 7.200 mAh trong thân máy nhỏ gọn

Mới đây, leaker nổi tiếng Digital Chat Station đã tiết lộ thông tin về nguyên mẫu thử nghiệm của Xiaomi 18, cho biết thiết bị này sẽ được trang bị viên pin dung lượng 7.200 mAh, tăng nhẹ so với 7.000 mAh của thế hệ trước. Mặc dù sự nâng cấp này không quá lớn, nhưng cần lưu ý rằng Xiaomi 18 là một mẫu flagship nhỏ gọn.

Trong khi hầu hết các đối thủ cùng phân khúc chỉ có pin từ 5.000 đến 6.000 mAh, viên pin vượt mốc 7.000 mAh của Xiaomi 18 hứa hẹn mang lại thời gian sử dụng ấn tượng.

Ảnh minh hoạ.

Trước đó, đã có nhiều thông tin rò rỉ về việc Xiaomi 18 sẽ sở hữu pin lớn hơn, và thông số cụ thể lần này cho thấy tham vọng của hãng. Điện thoại có màn hình 6.4 inch, hỗ trợ độ phân giải 2K với viền siêu mỏng đối xứng và công nghệ SuperPixel mới, nhằm mang đến trải nghiệm hiển thị cao cấp nhưng vẫn giữ được kích thước gọn gàng. Đây là một hướng đi hợp lý, khi ngày càng nhiều người dùng tìm kiếm một chiếc flagship mạnh mẽ nhưng không quá cồng kềnh.

Bên trong, Xiaomi 18 sẽ sử dụng chip Snapdragon 8 Elite Gen 6, được sản xuất trên tiến trình 2nm, tương tự như phiên bản Pro. Điều này đồng nghĩa với việc mẫu tiêu chuẩn sẽ không bị cắt giảm quá nhiều về hiệu năng như trước. Kết hợp với hệ thống camera kép 200MP và cảm biến kích thước lớn, Xiaomi 18 đang thể hiện tham vọng mang trải nghiệm flagship thực thụ xuống phiên bản tiêu chuẩn, thay vì chỉ dành riêng cho các dòng cao cấp hơn.

Đặc biệt, đây có thể là smartphone Xiaomi tiêu chuẩn đầu tiên được trang bị camera tele tiềm vọng với zoom quang 3X, tính năng trước đây chỉ có trên dòng Pro hoặc Ultra. Ngoài ra, máy còn được cho là sẽ tích hợp cảm biến vân tay siêu âm và khả năng chống nước cao cấp, nhằm mang đến trải nghiệm sử dụng tốt nhất cho người dùng.

Về khả năng sạc, Xiaomi vẫn giữ công thức quen thuộc với sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây, thay vì chạy đua công suất. Mặc dù đây không phải là một nâng cấp gây chú ý, nhưng nó cho thấy hãng đang ưu tiên sự ổn định và tuổi thọ pin hơn là những con số ấn tượng trên lý thuyết. Các công nghệ màn hình cao cấp hơn sẽ được giữ lại cho dòng Pro để tạo khoảng cách sản phẩm. Nếu không có thay đổi nào, dòng Xiaomi 18 dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 9 năm nay.