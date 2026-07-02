NÓNG: Samsung chính thức hé lộ Galaxy Z Fold8 Wide

Trước thềm sự kiện Galaxy Unpacked dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 22/7, Samsung Mobile đã xóa tất cả các bài đăng trên Instagram và đăng tải một loạt video ngắn trên Instagram Reels, tất cả đều hướng đến một sự thay đổi lớn trong thiết kế.

Galaxy Z Fold8 là dòng sản phẩm sắp được Samsung ra mắt.

Theo các báo cáo và hình ảnh rò rỉ, Galaxy Z Fold8 sẽ có kiểu dáng rộng hơn, với phiên bản kế nhiệm của Galaxy Z Fold7 có thể mang tên Galaxy Z Fold8 Ultra. Dòng tiêu đề quảng cáo “New Shape. New Joy” (tạm dịch “Hình dáng mới. Niềm vui mới”) của Samsung đã thể hiện rõ ràng mong muốn của người dùng về một màn hình ngoài rộng hơn và tiện dụng hơn.

Samsung đã cải thiện thiết kế màn hình ngoài với Galaxy Z Fold7, nhưng Galaxy Z Fold8 hứa hẹn sẽ mang đến một tỷ lệ khung hình độc đáo hơn. Đây không chỉ là một điều chỉnh nhỏ mà là một bước đi lớn trong việc định vị lại dòng sản phẩm Fold, đặc biệt khi iPhone Ultra màn hình gập dự kiến sẽ ra mắt vào mùa thu này.

Hình ảnh nhá hàng đầu tiên của Galaxy Z Fold8 cho thấy hình nền với số 8 khổng lồ, cùng với một trong những màu sắc dự kiến sẽ đến với sản phẩm: tím oải hương. Các đoạn teaser khác tập trung vào ý tưởng cắt giảm chiều cao và giữ lại những gì quan trọng, với hình ảnh chiếc bánh pizza được cắt thành hình chữ nhật lớn như muốn gợi ý về tỷ lệ khung hình rộng hơn.

Màn hình rộng hơn sẽ mang đến sức hấp dẫn dành cho sản phẩm.

Samsung tiếp tục phát triển chủ đề này với các trò chơi tương tác, như thử thách khắc hình điện thoại từ kẹo trong trò chơi nổi tiếng “Squid Game”, và một trò chơi xếp hình để tạo ra hình dạng ngắn hơn, rộng hơn. Tất cả đều nhấn mạnh thông điệp rằng Galaxy Z Fold8 sẽ có thiết kế mới, tập trung vào kiểu dáng rộng hơn.

Sự thay đổi này không chỉ mang tính thẩm mỹ mà còn cải thiện trải nghiệm người dùng khi gõ chữ, đọc báo, xem video và sử dụng các ứng dụng. Với thiết kế mới, Galaxy Z Fold8 có thể trông giống như một chiếc máy tính bảng nhỏ hơn khi mở ra, giúp Samsung vượt lên trước đối thủ Apple trong cuộc đua điện thoại gập.

Tóm lại, Samsung không muốn Galaxy Z Fold8 chỉ là một bản nâng cấp nhỏ. Thông điệp chính của họ là về hình dạng và tỷ lệ khung hình. Nếu những thông tin rò rỉ là chính xác, đây có thể là một trong những thay đổi thiết kế lớn nhất trong lịch sử dòng Galaxy Z Fold.