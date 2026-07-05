Vì sao mùa hè lại biến chiếc điều hòa trở thành "ổ" của mầm bệnh?

Nhiều người thường có lầm tưởng rằng nấm mốc chỉ là nỗi lo ngại vào mùa đông tại những nơi ẩm thấp như tầng hầm hay phòng tắm. Tuy nhiên, các đợt nắng nóng gay gắt của mùa hè mới thực sự là điều kiện lý tưởng nhất cho nấm mốc bùng nổ bên trong hệ thống điều hòa. Khi thiết bị liên tục luân chuyển khí mát đè lên luồng khí ấm, hiện tượng ngưng tụ nước trong đường ống kết hợp cùng bụi bẩn sẽ tạo ra một môi trường nuôi cấy lý tưởng và phân tán đi khắp căn nhà.

Một tấm lưới lọc bám đầy bụi của điều hòa.

Thay bộ lọc vào giai đoạn cao điểm mùa hè

Bộ lọc điều hòa là phòng tuyến đầu tiên chống lại nấm mốc, nhưng chỉ khi nó được giữ sạch sẽ. Một bộ lọc bị tắc nghẽn sẽ giữ lại hơi ẩm và các mảnh vụn hữu cơ, tạo điều kiện lý tưởng cho nấm mốc sinh sôi. Trong đợt cao điểm mùa hè khi điều hòa hoạt động liên tục, hãy thay hoặc vệ sinh bộ lọc sau mỗi 30-60 ngày thay vì khoảng thời gian 90 ngày như tiêu chuẩn.

Một bộ lọc bẩn không chỉ khuyến khích nấm mốc phát triển mà còn buộc điều hòa của bạn phải hoạt động nặng hơn. Điều này làm giảm lưu lượng gió và khiến hơi ẩm đọng lại trong đường ống dẫn khí lâu hơn. Việc chuẩn bị những bộ lọc sạch sẽ giúp không khí lưu thông tự do và ngăn chặn tình trạng không khí tù đọng mà nấm mốc cần để phát triển.

Dọn sạch cục nóng ngoài trời

Cục nóng điều hòa ngoài trời của bạn liên tục hút không khí vào trong suốt quá trình hoạt động. Trong mùa hè, lá cây, cỏ vụn, phấn hoa cùng các mảnh vụn làm vườn khác rất dễ tích tụ xung quanh thiết bị này. Chất hữu cơ tích tụ lâu ngày sẽ làm tắc nghẽn thiết bị và giữ hơi ẩm lại bên trong.

Người dùng nên duy trì thói quen kiểm tra và dọn dẹp khu vực xung quanh cục nóng hàng tuần trong các đợt nắng nóng. Hãy cắt tỉa bớt cây cối đang cản trở luồng không khí và dọn sạch bất kỳ lá cây hay mảnh vụn nào bám quanh thiết bị. Luồng không khí lưu thông tốt hơn sẽ ngăn hơi ẩm tích tụ bên trong hệ thống của bạn, giúp giảm trực tiếp nguy cơ nấm mốc.

Kiểm tra và khơi thông khay thoát nước điều hòa

Khay thoát nước ngưng tụ của máy điều hòa có nhiệm vụ thu gom nước hình thành khi không khí ẩm gặp các cuộn dây làm mát. Trong mùa hè, hệ thống thoát nước này phải làm việc quá giờ với tần suất liên tục. Nếu nó bị tắc, nước đọng sẽ tích tụ bên trong hệ thống và về cơ bản là tạo ra một "hồ bơi" cho nấm mốc.

Chính vì vậy, bạn hãy tiến hành kiểm tra khay thoát nước hằng tháng vào thời điểm cao điểm mùa hè. Hãy chủ động tìm kiếm các dấu hiệu nước đọng, mảnh vụn hoặc vật gây tắc nghẽn để khơi thông chỗ tắc ngay lập tức. Khay thoát nước bị tắc là một trong những con đường nhanh nhất để nấm mốc chiếm lĩnh toàn bộ hệ thống điều hòa và lan rộng.

Kiểm tra bằng mắt thường để phát hiện nấm mốc sẵn có

Trước khi nấm mốc lan rộng, bạn hoàn toàn có thể bắt được vấn đề từ sớm bằng cách tìm kiếm các dấu hiệu cảnh báo. Người dùng nên kiểm tra các cửa thông gió điều hòa trong nhà xem có các đốm đen, vết đổi màu hoặc các mảng mọc sần sùi xung quanh các cạnh hay không. Hãy nhìn quanh phần đế của cục nóng ngoài trời và dùng đèn pin kiểm tra các điểm tiếp cận đường ống dẫn khí trong nhà.

Nếu bạn phát hiện thấy vết đổi màu sẫm, nấm mốc có thể nhìn thấy bằng mắt thường hoặc hư hại do nước, hãy xử lý ngay. Việc can thiệp kịp thời sẽ ngăn chặn các bào tử độc hại phát tán và lưu thông khắp ngôi nhà của bạn. Đây là bước kiểm tra đơn giản nhưng mang lại hiệu quả rất lớn trong việc bảo vệ sức khỏe gia đình.

Lên lịch vệ sinh chuyên nghiệp sau mỗi 3-5 năm

Một số khu vực khuất sâu bên trong đường ống dẫn khí của hệ thống điều hòa thường không an toàn để tự kiểm tra tại nhà. Tại những vị trí này, nấm mốc có thể âm thầm phát triển mà không bị phát hiện trong suốt nhiều tháng trời. Việc thuê dịch vụ vệ sinh chuyên nghiệp sau mỗi 3-5 năm sẽ giúp loại bỏ hoàn toàn các mảnh vụn tích tụ và bào tử nấm mốc mà bạn không thể tự tiếp cận.

Nên vệ sinh điều hòa định kỳ.

Trong trường hợp nghi ngờ có vấn đề về nấm mốc lan rộng ra ngoài bộ lọc hoặc khay thoát nước, hãy gọi thợ chuyên nghiệp ngay lập tức. Bạn không nên kéo dài thời gian và thụ động chờ đến đợt vệ sinh định kỳ tiếp theo theo lịch trình. Các đợt nắng nóng mùa hè làm tăng tốc độ phát triển của nấm mốc, vì vậy các vấn đề sẽ tiến triển nhanh hơn bạn tưởng.