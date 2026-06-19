Rò rỉ hình ảnh xác nhận kiểu dáng thiết kế của Galaxy Z Fold 8 Ultra

Samsung đang có những thay đổi đáng chú ý trong cách đặt tên cho dòng sản phẩm điện thoại gập của mình. Theo các báo cáo gần đây, Galaxy Z Fold 8 Ultra sẽ không tiếp tục theo kiểu dáng gập dạng sách truyền thống mà hãng đã sử dụng trước đây.

Thay vào đó, thông tin từ tài liệu nội bộ của FCC (Federal Communications Commission - Ủy ban Truyền thông Liên bang Hoa Kỳ) cho thấy thiết bị mới này sẽ có thiết kế ngắn hơn và rộng hơn.

Rò rỉ từ tài liệu nội bộ của FCC về mẫu Galaxy Z Fold 8 Ultra.

Cụ thể, Galaxy Z Fold 8 Ultra được cho là sẽ mang hình dáng tương tự như các mẫu flagship Z Fold trước đó, với mã nhận dạng SM-F976U. Danh sách FCC gần đây đã xác nhận hình ảnh của thiết bị này, cho thấy nó có vẻ giống với phiên bản gập tiêu chuẩn.

Dòng sản phẩm mới của Samsung sẽ bao gồm hai thiết bị: Galaxy Z Fold 8, một chiếc điện thoại gập rộng hơn với cấu hình cơ bản, và Galaxy Z Fold 8 Ultra, dự kiến sẽ có cấu hình mạnh mẽ hơn so với các phiên bản trước.

Ảnh minh hoạ.

Ngoài ra, báo cáo cũng đề cập đến một số mẫu đồng hồ thông minh mới của Samsung, bao gồm Galaxy Watch Ultra 2 và hai phiên bản Galaxy Watch 9. Galaxy Watch 9 sẽ có hai biến thể kích thước, tương tự như các lần ra mắt trước.

Sự xuất hiện của Galaxy Watch Ultra 2 không gây bất ngờ, vì đây là phiên bản nâng cấp của chiếc đồng hồ mà Samsung đã phát hành một năm trước với tên gọi Watch 8.

Mặc dù những thông tin rò rỉ này chưa cung cấp nhiều chi tiết cụ thể, nhưng người hâm mộ đang háo hức chờ đợi sự kiện Unpacked 2026, nơi Samsung dự kiến sẽ chính thức ra mắt các sản phẩm mới này.