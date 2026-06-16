Galaxy Z Fold 9 có thể giấu được nếp gấp màn hình nhờ lớp kính công nghệ mới

Samsung có thể sắp ra mắt phiên bản cao cấp và bền bỉ hơn cho dòng Galaxy Z Fold. Theo các nguồn tin, hãng đang thử nghiệm một lớp kính siêu mỏng (UTG) dày hơn trên các mẫu máy sắp tới, điều này có thể giúp giảm thiểu nếp gấp trên màn hình và tăng cường khả năng chống va đập trong quá trình sử dụng hàng ngày.

Cụ thể, Samsung đang xem xét sử dụng lớp kính UTG dày 60 micron, một bước tiến đáng kể so với loại kính 45 micron hiện đang được sử dụng trên các mẫu Galaxy Z Fold gần đây. Mẫu Galaxy Z Fold 8 Wide, với thiết kế rộng hơn và tỷ lệ khung hình khác biệt, sẽ là sản phẩm đầu tiên thử nghiệm loại kính mới này. Nếu thành công, công nghệ này có thể được áp dụng rộng rãi trên Galaxy Z Fold 9.

Để so sánh, mẫu Z Fold 6 sử dụng kính dày 30 micron, trong khi các phiên bản sau đã chuyển sang kính dày 45 micron nhằm tăng cường độ bền. Việc nâng cấp lên 60 micron sẽ là một bước tiến quan trọng trong việc cải thiện chất lượng sản phẩm.

Ngoài việc nâng cấp màn hình, Samsung cũng đang nỗ lực cải tiến bản lề và lớp bảo vệ tổng thể của thiết bị. Mục tiêu là giúp các sản phẩm Galaxy màn hình gập trở nên đáng tin cậy hơn khi thực hiện đa nhiệm, xem video và hoàn thành công việc.

Tất cả những cải tiến này diễn ra trong bối cảnh Samsung chuẩn bị cho sự kiện Unpacked lớn tiếp theo, dự kiến diễn ra vào ngày 22/7 tại London, Anh. Nếu những nâng cấp này được thực hiện như dự kiến, Galaxy Z Fold 8 Wide có thể trở thành một lựa chọn nổi bật trong thị trường điện thoại gập ngày càng cạnh tranh.

Mặc dù hiện tại vẫn chưa có thông tin chính thức, nhưng những diễn biến này cho thấy Samsung đang lắng nghe phản hồi từ người dùng và tiếp tục phát triển công nghệ màn hình gập. Đối với những ai đang cân nhắc tham gia vào thế giới điện thoại gập của Samsung, những cải tiến liên tục này chắc chắn sẽ làm cho dòng sản phẩm trở nên hấp dẫn hơn.