Nhiều người vẫn đổ nước giặt sai ngăn trên máy giặt mà không hề biết

Trong khi máy giặt có ba ngăn chứa bột giặt, nhiều người chỉ sử dụng hai ngăn. Nhưng quan trọng hơn, việc cho bột giặt vào sai vị trí không chỉ ảnh hưởng đến hiệu quả giặt mà còn có thể làm hỏng quần áo.

Người dùng cần hiểu rõ vai trò của từng ngăn chứa bột giặt hay nước giặt trên máy giặt.

Ngăn được đánh dấu “I” hoặc “giặt sơ” là nơi chứa chất tẩy rửa cho chu trình giặt sơ, chỉ hoạt động khi chương trình giặt sơ được chọn. Nếu thường xuyên cho bột giặt vào ngăn này, người dùng có thể lãng phí sản phẩm hoặc để lại bột giặt không được sử dụng.

Ngăn chính, thường lớn nhất và được đánh dấu “II”, là nơi dành cho việc bổ sung chất tẩy rửa trong lần giặt chính. Đây là nơi lý tưởng để cho hầu hết các loại bột giặt hoặc chất tẩy rửa dạng lỏng. Tuy nhiên, người dùng không nên chỉ dựa vào thông tin liều lượng trên ngăn chứa, vì nó có thể không phù hợp với nhu cầu thực tế khi người dùng giặt giũ.

Các chức năng ngăn chứa khác nhau, do đó đổ sai sẽ gây lãng phí và không hiệu quả.

Ngăn thứ ba, thường có biểu tượng bông hoa, dành riêng cho nước xả vải và chỉ được xả ra trong chu kỳ xả cuối cùng. Nếu cho nước xả vào ngăn không đúng cách, nó sẽ bị xả quá sớm và không phát huy tác dụng. Đối với viên giặt, người dùng nên cho chúng trực tiếp vào lồng giặt trước khi cho quần áo vào nhằm đảm bảo chúng tan hoàn toàn trong quá trình giặt.

Một lỗi phổ biến khác là sử dụng muỗng đong đi kèm trong bao bì nước giặt để đưa chúng vào ngăn giặt sơ mà không điều chỉnh lượng cho phù hợp. Liều lượng ghi trên bao bì thường cao hơn mức cần thiết, được tính toán để tối đa hóa lượng tiêu thụ sản phẩm, chứ không phải để đảm bảo giặt sạch tối ưu.