Galaxy Z Fold 8 sẽ loại bỏ tính năng đột phá này của Samsung

Chúng ta đang ngày càng tiến gần hơn đến sự ra mắt của Galaxy Z Fold 8 màn hình rộng, Galaxy Z Fold 8 Ultra màn hình dài và Galaxy Z Flip 8, dự kiến ​​sẽ được giới thiệu tại sự kiện Galaxy Unpacked tiếp theo vào cuối tháng 7. Nhưng theo tin đồn mới nhất, công ty sẽ bỏ qua tính năng mới tốt nhất của mình trên dòng Galaxy Z năm nay.

Cặp Galaxy Z 8 sẽ không có tính năng Màn hình Bảo mật

Theo nguồn tin Ice Universe, tính năng Màn hình bảo mật - Privacy Display của Galaxy S26 Ultra sẽ không xuất hiện trên các điện thoại màn hình gập của Samsung năm nay. Mặc dù vậy, màn hình bên trong của Galaxy Z Fold 8 Ultra dự kiến ​​vẫn hỗ trợ độ sáng tối đa lên đến 3.600 nit.

Ảnh concept Galaxy Z Fold 8.

Việc thiếu tính năng này không nên gây ngạc nhiên cho người hâm mộ Samsung. Màn hình bảo mật (Privacy Display) lần đầu tiên được giới thiệu trên Galaxy S26, cho phép người dùng giới hạn mức độ hiển thị màn hình từ cạnh bên.

Tính năng này dựa trên việc màn hình có hai loại điểm ảnh khác nhau, một bộ điểm ảnh tiêu chuẩn phát ra ánh sáng giống như trên màn hình bình thường và loại thứ hai thu hẹp ánh sáng phát ra để chúng có thể nhìn thấy từ phía trước. Việc có hai loại điểm ảnh cho phép tính năng này chỉ hoạt động trên một số phần nhất định của màn hình, ngăn chặn những người tò mò nhìn thấy các phần nhạy cảm trên màn hình của bạn.

Ảnh concept Galaxy Z Fold 8.

Xét đến việc sản xuất màn hình gập vốn đã phức tạp, việc loại bỏ một lớp phức tạp nữa là điều Samsung nên làm. Thay vào đó, công ty có thể đang tập trung vào độ sáng cao hơn và nếp gấp nhỏ hơn cho màn hình gập của mình, đây có thể là sự đánh đổi hợp lý.

Những phản hồi ban đầu về tính năng Màn hình Bảo mật khá trái chiều, nhiều người dùng đánh giá cao tùy chọn bảo vệ quyền riêng tư tích hợp nhưng lại tiếc nuối về chất lượng hình ảnh hơi thấp hơn trên màn hình Galaxy S26 Ultra. Vài tháng sau khi ra mắt, người dùng trên Reddit phần lớn đều tích cực về tính năng này, cho rằng chất lượng hình ảnh vẫn đủ cao. Sự khác biệt đáng chú ý nhất là góc nhìn kém hơn so với các mẫu Galaxy S cũ nhưng nhìn chung, đây là một sự đánh đổi đáng giá.

Tập ​​trung vào độ sáng

Rõ ràng, Samsung vẫn muốn có một điểm nhấn cho các smartphone màn hình gập mới. Galaxy Z Fold 8 Ultra sẽ có màn hình đạt độ sáng tối đa 3.600 nit - sáng hơn Galaxy S26 Ultra và cao hơn độ sáng 3.000 nit của Galaxy Watch Ultra.

Tính năng Privacy Display trên Galaxy S26 Ultra.

Thực tế, ngay cả khi độ sáng tối đa ngoài trời của Galaxy S26 Ultra thấp hơn 3.000 nit của iPhone 17 Pro Max và 3.300 nit của Pixel 10 Pro, chúng vẫn đủ sáng. Tuy nhiên, Samsung độ sáng 3.600 nit chắc chắn là một thông số kỹ thuật đáng để Samsung tự hào.

Thực tế, việc thêm tính năng Màn hình Riêng tư (Privacy Display) vào màn hình bên trong của điện thoại gập là hợp lý. Toàn bộ ý tưởng của tính năng này là để bảo vệ người dùng khỏi những ánh mắt tò mò khi sử dụng ở nơi công cộng.