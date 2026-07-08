Diễn viên AI lần đầu đóng chính phim Hollywood

Theo Variety hôm 6/7, nhà sản xuất công bố thực hiện phim thể loại tuổi mới lớn (coming-of-age) pha yếu tố hài, tâm lý. Bối cảnh diễn ra trong "Tillyverse" - thế giới siêu thực tồn tại trên nền tảng điện toán đám mây.

Diễn viên AI Tilly Norwood. Ảnh: Particle6

Nhân vật chính Tilly là thực thể AI không có tuổi thơ hay trải nghiệm sống. Thay vào đó, cô chỉ có thể tiếp cận ký ức và trải nghiệm của người khác. Biến cố xảy ra khi Tilly gặp một chatbot bí ẩn đến từ "dark web" (mạng Internet ẩn, khó truy cập bằng các trình duyệt thông thường). Thực thể này thuyết phục cô phá bỏ những giới hạn an toàn được lập trình sẵn. Từ đó, Tilly hình thành cảm xúc và khát khao giống con người.

Bà Eline van der Velden - nhà sáng lập kiêm giám đốc điều hành Particle6 - nói các dự án của công ty cho thấy AI có thể hỗ trợ sản xuất phim chất lượng cao, nhưng chỉ phát huy hiệu quả khi kết hợp với kinh nghiệm và kỹ năng của con người. Misaligned sản xuất theo mô hình hợp tác giữa êkíp làm phim truyền thống và các chuyên gia AI.

Hiện tác phẩm trong giai đoạn đầu của quá trình phát triển. Êkíp chưa công bố đạo diễn, dàn diễn viên hay lịch phát hành. Hãng cho biết bộ phim sản xuất song song với các dự án điện ảnh, truyền hình và thương mại khác ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Bà Velden nói: "Bộ phim hài hước và có chút hỗn loạn, nhưng phía sau là câu chuyện về bản sắc, nghệ thuật biểu diễn và những nỗi lo trước AI".

Tilly Norwood xuất hiện ở 1:25 trong tiểu phẩm "AI Commissioner", ra mắt tháng 7/2025. Video: Particle6 TV

Cuối năm ngoái, Hollywood xôn xao khi đại diện công ty của Tilly Norwood cho biết đang đàm phán với một công ty quản lý nghệ sĩ để ký hợp đồng đại diện cho cô, đồng thời muốn xây dựng diễn viên thành "Scarlett Johansson hoặc Natalie Portman tiếp theo''. Thông tin lập tức vấp phải phản ứng từ các nghiệp đoàn, diễn viên và nhà làm phim. Nhiều ý kiến lo ngại AI có thể thu hẹp cơ hội việc làm và làm suy giảm vai trò sáng tạo của con người.

Sự xuất hiện của Tilly Norwood cho thấy trí tuệ nhân tạo thách thức vị trí cốt lõi của ngành công nghiệp điện ảnh, dấy lên câu hỏi về ranh giới giữa thực và ảo. Theo bài viết của Jenelle Riley trên Variety, việc gọi một nhân vật tạo ra bằng thuật toán là "diễn viên" không công bằng với nghệ sĩ thực thụ. Bởi ngoài đời, họ phải chứng minh năng lực từ nhiều buổi thử vai, trải qua nhiều khó khăn, thử thách mới có chỗ đứng trong ngành.

Các công ty AI cho rằng công cụ giúp cắt giảm chi phí và thời gian thực hiện hiệu ứng hình ảnh, còn giới biên kịch và diễn viên lo ngại các tác phẩm của họ bị sử dụng để huấn luyện mô hình AI mà không có sự đồng ý hay đền bù.

Năm ngoái, ông Sean Astin, Chủ tịch Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh - Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Mỹ (SAG-AFTRA), cho rằng các công ty công nghệ khai thác thành quả lao động của nghệ sĩ để xây dựng các hệ thống mới mà không xin phép, không trả thù lao và không ghi nhận tác giả. Theo ông, AI không tạo ra nội dung hoàn toàn mới mà dựa trên các tác phẩm đã tồn tại. "Họ đang lấy đi những thứ không thuộc về mình", Astin nói.

Hollywood có nhiều ý kiến về vấn đề sử dụng AI trong sáng tạo, cơ bản chia thành hai phe: Ủng hộ và phản đối. Những nhà làm phim Hollywood công khai ủng hộ AI có đạo diễn James Cameron, người vừa gia nhập hội đồng quản trị của Stability AI, công ty đứng sau các mô hình trí tuệ nhân tạo chuyển văn bản thành hình ảnh.

Ở chiều ngược lại, Guillermo del Toro là một trong những tiếng nói phản đối công nghệ này. Tại Viện phim Anh tháng 9/2025, ông tuyên bố "thà chết còn hơn dùng AI", phê phán công nghệ không mang lại cảm xúc lẫn thông điệp có giá trị. Nhà làm phim nói: "Giá trị của nghệ thuật không nằm ở việc tiết kiệm bao nhiêu tiền bạc hay công sức mà ở chỗ con người sẵn sàng đánh đổi những gì để đạt được".