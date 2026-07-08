5 YouTuber, streamer gây chấn động vì bị bắt trong năm 2026

1. ChudTheBuilder

Dalton Eatherly hay được biết tới với biệt danh ChudTheBuilder, vốn nổi tiếng nhờ những nội dung gây tranh cãi và thường xuyên phát ngôn mang tính kích động.

Ngày 9/5/2026 vừa qua, YouTuber này bị cảnh sát thành phố Nashville, Mỹ bắt giữ sau khi bị cáo buộc rời khỏi một nhà hàng mà không thanh toán hóa đơn trị giá 371,55 USD (khoảng 9,8 triệu đồng). Theo cơ quan chức năng, Eatherly còn có những lời lẽ phân biệt chủng tộc nhằm vào nhân viên khi được yêu cầu ngừng livestream.

Một ngày sau, anh tiếp tục bị bắt vì chống đối lực lượng chức năng và được tại ngoại sau khi nộp tiền bảo lãnh 5.000 USD (khoảng 131 triệu đồng).

Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau, vụ việc leo thang nghiêm trọng hơn. Ngày 13/5, bên ngoài tòa án hạt Montgomery (bang Tennessee), Eatherly đã sử dụng vũ khí tấn công một người đàn ông tên Joshua Fox do mâu thuẫn. Nạn nhân may mắn sống sót sau ca phẫu thuật kịp thời.

Trong khi đó, Eatherly bị truy tố với hàng loạt tội danh như âm mưu giết người, sử dụng súng trong khi phạm trọng tội, hành hung nghiêm trọng và gây nguy hiểm cho cộng đồng. Mức tiền bảo lãnh được nâng lên 1,25 triệu USD (khoảng hơn 33 tỷ đồng).

Đáng chú ý, bất chấp bê bối pháp lý, lượng người theo dõi của ChudTheBuilder vẫn tăng lên và chiến dịch quyên góp dành cho anh thu về hơn 150.000 USD (gần 4 tỷ đồng) chỉ trong thời gian ngắn.

2. Clavicular

Braden Eric Peters hay còn được gọi là Clavicular, thu hút hàng triệu lượt xem nhờ các video về "looksmaxxing" – xu hướng nâng cấp ngoại hình bằng những phương pháp cực đoan, trong đó có việc dùng búa tác động lên xương mặt. Các kênh YouTube của anh nhiều lần bị xóa vì vi phạm chính sách nền tảng.

Ngày 27/3/2026, Clavicular bị bắt tại bang Florida, Mỹ sau khi bị cáo buộc hành hung bạn gái mình. Cảnh sát cho biết YouTuber này còn đăng video vụ việc lên MXH.

Một tháng sau, anh tiếp tục bị truy tố cùng hai người khác vì tội xả súng trái phép tại nơi công cộng. Sự việc xuất phát từ buổi livestream diễn ra ngày 26/3, khi cả nhóm di chuyển bằng xuồng máy trong khu đầm lầy Everglades. Khi phát hiện một con cá sấu, họ nhiều lần nổ súng về phía con vật trong lúc vẫn livestream.

Đoạn video lan truyền chóng mặt trên mạng khiến Cơ quan Bảo tồn Động vật hoang dã bang Florida vào cuộc điều tra. Luật sư của Clavicular cho rằng, không có bằng chứng cho thấy con cá sấu bị thương và thân chủ của mình không có ý định phạm tội.

3. DeenTheGreat

Streamer DeenTheGreat tên thật Nurideen Shabazz, bị bắt tại Miami Beach, Mỹ vào ngày 27/5/2026.

Theo đơn trình báo, một phụ nữ tên Destiny Aleman cho biết Shabazz cố giật điện thoại của cô sau khi cả hai xảy ra tranh cãi. Người này khai rằng, nam streamer không muốn cô trò chuyện với những người đàn ông khác và vụ việc trở nên căng thẳng khi cô tìm cách rời đi.

Hình ảnh từ camera giám sát trên du thuyền được cho là đã ghi lại cảnh Shabazz cố lấy chiếc điện thoại của nạn nhân.

Anh bị truy tố với cáo buộc cướp tài sản bằng vũ lực trong giai đoạn chưa hoàn thành, được tại ngoại sau khi nộp 2.500 USD (khoảng 66 triệu đồng) tiền bảo lãnh.

Luật sư của Shabazz phủ nhận các cáo buộc, cho rằng thân chủ của mình từ lâu đã trở thành mục tiêu của những người muốn lợi dụng danh tiếng của anh để thu hút sự chú ý.

4. StomperIRL

Ngày 18/6/2026, streamer StomperIRL bị cảnh sát Los Angeles, Mỹ khống chế sau một vụ nổ súng xảy ra gần khu vực đang có hàng nghìn người đang theo dõi trận đấu giữa Mexico và Hàn Quốc tại World Cup.

Video từ buổi livestream của một streamer khác cho thấy Stomper có biểu hiện mất kiểm soát trước thời điểm xảy ra vụ việc. Ít phút sau, tiếng súng vang lên khiến ít nhất một người bị thương ở chân.

Một đoạn video khác ghi lại cảnh Stomper bị nhiều người lao vào hành hung trước khi cảnh sát có mặt, còng tay và đưa đi trong tiếng la hét của đám đông. Hiện cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra streamer này trong vụ việc.

5. Xenathewitch

Nữ streamer Xenathewitch có gần 43.000 người theo dõi, bị bắt ngay trong livestream vào đêm 4/3/2026.

Khi đang đứng tại một ngã tư, cô đùa với người xem rằng muốn "quá giang xe cảnh sát". Không lâu sau, một xe tuần tra dừng lại và yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Sau khi xác nhận danh tính, các cảnh sát lập tức còng tay nữ streamer.

Trong đoạn livestream, Xenathewitch tỏ ra vô cùng bất ngờ và liên tục nói: "Khoan đã, chuyện gì vậy? Tôi chưa làm gì cả. Tắt livestream đi".

Cảnh sát sau đó thông báo rằng, cô đang bị truy nã và lệnh bắt giữ còn hiệu lực. Tuy nhiên, đến nay nguyên nhân cụ thể dẫn đến lệnh truy nã vẫn chưa được công bố và vụ việc cũng chưa có thêm cập nhật từ cơ quan chức năng.