Samsung công bố lợi nhuận tăng 19 lần nhờ bán chip

Samsung Electronics vừa công bố kết quả kinh doanh sơ bộ cho quý II/2026 với mức tăng trưởng vượt kỳ vọng, phản ánh lợi ích mà hãng thu được từ làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường chứng khoán lại cho thấy tâm lý thận trọng của giới đầu tư trước những dấu hiệu cho thấy tốc độ mở rộng hạ tầng AI có thể giảm trong tương lai.

Theo hồ sơ gửi cơ quan quản lý, Samsung ước tính lợi nhuận hoạt động trong giai đoạn tháng 4–6 đạt 89,4 nghìn tỷ won (khoảng 58,44 tỷ USD), cao gấp khoảng 19 lần so với mức 4,7 nghìn tỷ won cùng kỳ năm trước và vượt dự báo 87,3 nghìn tỷ won của LSEG SmartEstimate.

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Doanh thu quý II cũng được ước tính đạt 171 nghìn tỷ won, tăng 129% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ riêng kết quả trong quý này đã vượt tổng lợi nhuận mà Samsung ghi nhận trong ba năm gần đây cộng lại.

Động lực chính đến từ thị trường chip nhớ do nhu cầu phục vụ các trung tâm dữ liệu AI tiếp tục tăng mạnh. Không chỉ các dòng High-Bandwidth Memory (HBM), giá bán của các sản phẩm DRAM và NAND truyền thống cũng tăng đáng kể trong quý vừa qua.

Theo Citi Research, giá bán trung bình của DRAM tăng khoảng 44%, giá của NAND tăng 53% so với quý trước. Việc các nhà sản xuất ưu tiên năng lực sản xuất chip nhớ dành cho AI cũng khiến nguồn cung chip nhớ dành cho smartphone, máy tính cá nhân và máy chủ doanh nghiệp trở nên khan hiếm hơn, đẩy giá bán lên cao.

Samsung Electronics là nhà sản xuất chip nhớ DRAM lớn nhất thế giới.

Dù kết quả kinh doanh tích cực, cổ phiếu Samsung vẫn có thời điểm giảm tới 10,1% trong phiên giao dịch trước khi chốt phiên với mức giảm 6,9%. Cổ phiếu của đối thủ SK Hynix cũng giảm 6%, kéo chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 4,9%.

Các chuyên gia cho rằng, kết quả khả quan của Samsung đã được thị trường dự báo từ trước, sau khi cổ phiếu hãng tăng mạnh trong thời gian qua. Đồng thời, nhà đầu tư bắt đầu lo ngại rằng chu kỳ tăng trưởng mạnh của ngành bán dẫn nhờ AI có thể bước vào giai đoạn chậm lại.

Ông Albert Yong, đối tác điều hành tại Petra Capital Management, nhận định lợi nhuận vượt kỳ vọng không còn tạo ra nhiều bất ngờ. Giới đầu tư hiện quan tâm nhiều hơn đến khả năng các tập đoàn công nghệ Mỹ sẽ điều chỉnh kế hoạch đầu tư cho hạ tầng AI.

Theo các nhà phân tích, nếu các doanh nghiệp như Meta, Microsoft, Amazon hay Alphabet giảm tốc độ mở rộng trung tâm dữ liệu hoặc kiểm soát chặt chi tiêu vốn, nhu cầu đối với chip nhớ cũng có thể suy yếu, ảnh hưởng trực tiếp đến triển vọng tăng trưởng của các nhà sản xuất bán dẫn.

Morningstar cũng cho rằng doanh thu của Samsung chưa thực sự vượt kỳ vọng do mức tăng giá DRAM thấp hơn dự báo của thị trường. Điều này làm gia tăng tâm lý thận trọng khi nhiều nhà đầu tư đã kỳ vọng giá chip nhớ sẽ tiếp tục tăng mạnh trong thời gian dài.

Trong quý vừa qua, Samsung cũng trích lập khoản chi đáng kể để chi trả tiền thưởng cho nhân viên bộ phận bán dẫn theo thỏa thuận tiền lương ký kết hồi tháng 5, mức thưởng được gắn với lợi nhuận hoạt động. Theo các chuyên gia, nếu không tính khoản chi này, lợi nhuận hoạt động của Samsung có thể đã vượt mốc 100 nghìn tỷ won.